Путин: надо обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше

Президент России Владимир Путин в ходе ознакомления с восстановительными работами на Крымском мосту заявил о важности сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью страны.

«Нам, конечно, кроме этого, надо обеспечить и надежное сообщение с Крымом по суше. Я знаю, что работы там проведены»,— сказал господин Путин. Кадры с визитом президента на Крымский мост были показаны на телеканале «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

«На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России»,— заявил господин Песков, передавая слова главы государства (цитата по ТАСС).

Сухопутный коридор в Крым проходит через Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области. Эти территории были объявлены российскими после референдумов в сентябре. 14 марта вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил о взятии под контроль армией РФ автомобильной дороги от Крыма до Мариуполя.

Дарья Эрозбек