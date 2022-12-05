Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: надо обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше

Президент России Владимир Путин в ходе ознакомления с восстановительными работами на Крымском мосту заявил о важности сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью страны.

«Нам, конечно, кроме этого, надо обеспечить и надежное сообщение с Крымом по суше. Я знаю, что работы там проведены»,— сказал господин Путин. Кадры с визитом президента на Крымский мост были показаны на телеканале «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

«На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России»,— заявил господин Песков, передавая слова главы государства (цитата по ТАСС).

Сухопутный коридор в Крым проходит через Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области. Эти территории были объявлены российскими после референдумов в сентябре. 14 марта вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил о взятии под контроль армией РФ автомобильной дороги от Крыма до Мариуполя.

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...