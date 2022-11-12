В пятницу ЛДПР провела учредительную конференцию по созданию своего отделения в Донецкой народной республике (ДНР). Впрочем, проходила она в Ростовской области, так как, по словам либерал-демократов, провести подобное масштабное мероприятие с участием представителей Минюста на новых территориях пока затруднительно. Координатором нового отделения стал Андрей Крамар, уроженец Смоленской области и давний соратник главы республики Дениса Пушилина. ЛДПР стала второй после «Единой России» партией, учредившей свое отделение на новых территориях. Несмотря на военное положение, которое подразумевает запрет на проведение выборов, российские политические партии пока не отказываются от планов закрепления в недавно присоединенных регионах.

Высшее руководство ЛДПР в пятницу провело в Ростовской области конференцию, на которой учредило региональное отделение партии в Донецкой народной республике. Мероприятие прошло в военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» под Таганрогом.

В пресс-службе партии выбор места проведения конференции “Ъ” объяснили так: «Во-первых, донецкие коллеги проходили здесь своего рода обучение: ростовские партийцы помогали с документами, рассказывали, как устроены процессы и юридические процедуры. Во-вторых, конференция — это уставная процедура, на ней должны присутствовать представители Минюста, органов власти, чтобы зафиксировать результаты, в ДНР они еще в состоянии формирования по российским стандартам». В ЛДПР также пояснили, что в самом Донецке в условиях военного положения крайне сложно организовать такое масштабное мероприятие. Источник “Ъ” в одной из других парламентских партий также отметил проблемы с органами Минюста на новых территориях.

На съезде присутствовало около 100 человек, в том числе высшее руководство партии во главе с ее председателем Леонидом Слуцким. Из Донецка прибыли 72 члена ЛДПР, 50 из них в статусе делегатов.

Леонид Слуцкий брал слово несколько раз и успел высказаться практически обо всем: о выводе российских войск из Херсона, о гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, о специальной военной операции, о противостоянии России и Запада, об «укронацистах» и «предателях».

Возвращаясь к теме конференции, Леонид Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР одна из первых политических партий в России, официально создавшая полноценное и юридически действующее региональное отделение на новых территориях (ранее в ДНР и ЛНР это успела сделать только «Единая Россия»). «Россия своих не бросает, а ЛДПР тем более. Мы были в Херсоне, и я говорю то же, что и там: отныне и навсегда на политической карте мира ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью нашей страны»,— заявил либерал-демократ.

Выборы координатора партии проходили путем тайного голосования. Победителем был объявлен Андрей Крамар, который являлся координатором ЛДПР в Донецке еще до учреждения ее отделения в регионе. Ему 40 лет, он уроженец Смоленской области. Окончил факультет экономики МГИУ по специальности «информационные системы в экономике». До событий 2014 года успел поработать в структурах «Единой России» и «Общероссийского народного фронта», был помощником депутата Госдумы Сергея Белоконева. В 2014 году принял активное участие в событиях на территории ДНР и стал официальным представителем республики в России. С 2014 по 2017 год являлся первым заместителем руководителя исполкома общественного движения «Донецкая республика». Его представители составляют большинство в Народном совете ДНР. С 2021 года является внештатным советником главы республики Дениса Пушилина. Согласно сообщениям СМИ, является его давним соратником.

Напомним, что «Единая Россия» учредила свои отделения в ДНР и ЛНР 21 октября. Донецких единороссов возглавил сам господин Пушилин, а секретарем луганской ячейки стал председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко (пост врио главы республики там занимает Леонид Пасечник). Источник в ЕР тогда говорил “Ъ”, что отделения в Херсонской и Запорожской областях будут открыты чуть позднее. Несмотря на введенное в новых субъектах военное положение (см. “Ъ” от 20 октября), от «захода» туда не отказались и другие парламентские партии. В КПРФ “Ъ” поясняли, что в этих регионах «не должно быть самодеятельности», однако точные сроки открытия обкомов и рескомов не называли. В «Справедливой России — За правду» обещали дождаться «максимально безопасного для людей с этих территорий времени». Источник в «Новых людях» говорил “Ъ”, что у партии есть аналогичные планы. Cигнала о том, чтобы притормозить деятельность по созданию партийных отделений на территориях новых регионов, по-прежнему нет, уточняет собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента.

Политолог Константин Калачев считает, что ЛДПР создает донецкую ячейку не столько ради дополнительных голосов на будущих выборах, сколько ради демонстрации своего участия в судьбе Донбасса. «До общефедеральных выборов еще далеко, так что смысл в том, чтобы отметиться на патриотической ниве. Поклонники Жириновского в Донбассе наверняка были и есть, но вряд ли это главное. Скорее, это такая форма участия в интеграции Донбасса в РФ»,— говорит эксперт.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Андрей Прах