Аэропорт Братска выпустят из-под ареста

Басманный районный суд Москвы признал незаконным бездействие следователя, который отказывался снять арест с акций ПАО «Аэропорт Братск», ранее принадлежавших обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Решение суда вступило в силу, но сроки устранения нарушения в нем не указаны. Истцы, бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа», надеются на снятие ареста до конца года. Это позволит им получить остаток долга по выплатам, а покупателю аэропорта — структуре «Русала» — стать собственником через полтора года после оплаты акций аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Братска

Фото: Dmitry Petrov / russianplanes.net / Wikipedia Аэропорт Братска

Фото: Dmitry Petrov / russianplanes.net / Wikipedia

Как выяснил “Ъ”, Басманный районный суд Москвы признал незаконным бездействие следователя, отказавшегося снимать арест с акций ПАО «Аэропорт Братск». 16 ноября суд обязал устранить это нарушение, 29 ноября решение вступило в силу.

Акции аэропорта находятся под арестом с 2018 года по уголовному делу о невыплате зарплат экс-сотрудникам «ВИМ-Авиа» в 315 млн руб. В конце апреля 2021 года структура «Русала» — МК «Гершвин» — купила их с торгов в ходе банкротства авиакомпании за 495 млн руб. Осенью того же года «Русал» разрешил конкурсному управляющему погасить долги перед коллективом авиакомпании, но даже после этого ограничительные меры не были сняты, а сделка до сих пор не закрыта. МК «Гершвин» пытается добиться отмены ареста в иркутском арбитраже, который в июле попросил СКР обосновать причины сохранения ареста актива (см. “Ъ” от 28 июля). Рассмотрение отложено до января 2023 года.

Процесс в Басманном райсуде был инициирован группой экс-сотрудников «ВИМ-Авиа», признанных потерпевшими в ходе ее банкротства. Представитель истцов Ольга Шерстнева сообщила “Ъ”, что 5 декабря группа направила ходатайство следователю о скорейшем исполнении решения суда. Потерпевшие добиваются снятия ареста, поскольку, несмотря на полное погашение долгов по зарплате, у бывшего работодателя накоплена многомиллионная задолженность по социальным выплатам и страховым переводам в ПФР. Ранее госпожа Шерстнева и источники в «Русале» рассказывали “Ъ”, что следствие назначило экспертизу по определению «справедливой стоимости» актива и до сих пор ее не провело. По их словам, следствие подозревает, что актив с обременением в 3 млрд руб. могли приобрести в отсутствие других претендентов по заниженной цене.

Следователь Иван Сибул, чье бездействие Басманный суд признал незаконным, по телефону отказался от комментариев, в «Русале» на вопросы “Ъ” не ответили. “Ъ” направил запрос в СКР.

По общему правилу апелляционные жалобы, поданные с пропуском десятидневного срока, оставляются без рассмотрения, отмечает управляющий партнер компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Однако при наличии уважительных причин можно ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, говорит он. Также возможно ходатайствовать об исследовании доказательств, «которые по каким-то объективным причинам не были представлены суду ранее, но которые могут оказать существенное влияние на его решение». Кроме того, можно обжаловать уже вступившее в законную силу решение в кассационном порядке или в порядке надзора Верховным судом. «То есть отметать вероятность отмены даже вступившего в законную силу постановления районного суда пока преждевременно»,— резюмирует он.

При этом вступившие в законную силу постановления суда обязательны для исполнения, хотя суд может не указывать срок, в который это должно произойти.

Лицо, пропустившее срок апелляционного обжалования, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока при наличии уважительной причины, соглашается советник BGP Litigation Владислав Риков: «Например, это может быть болезнь, командировка или обстоятельства непреодолимой силы». При этом господин Риков отметил, что, поскольку сроки, в которые следователь обязан снять арест, судом не указаны, «стороны вправе обратиться в суд за разъяснением порядка исполнения судебного решения».

Айгуль Абдуллина