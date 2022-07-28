Аэропорт не делится по-братски

Суд попросил Следственный комитет объяснить, почему «Русал» не может закрыть объявленную еще в мае 2021 года сделку по покупке аэропорта Братска, принадлежащего «ВИМ-Авиа». Следствие арестовало актив в 2018 году из-за долгов обанкротившейся авиакомпании по зарплате и не сняло ограничения даже после того, как экс-сотрудники получили свои деньги. По данным источников “Ъ”, близких к «Русалу», следствие считает заниженной цену аэропорта в 495 млн руб., несмотря на отсутствие других желающих взять актив с долгом в 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Братска

Фото: Dmitry Petrov / russianplanes.net / Wikipedia Аэропорт Братска

Фото: Dmitry Petrov / russianplanes.net / Wikipedia

Иркутский суд попросил Следственный комитет РФ объяснить, почему ведомство не снимает арест с аэропорта Братска, который больше года не может перейти к покупателю — структуре «Русала» МК «Гершвин». Та в январе подала иск к авиакомпании «ВИМ-Авиа» и регистратору сделки (Р.О.С.Т.), которые не могут передать акции из-за ограничительных мер. На заседании 14 июля суд привлек к делу СКР в качестве третьего лица и отложил рассмотрение дела до 6 октября. К этому моменту СКР должен представить причины, по которым задерживает сделку.

«Гершвин» в апреле 2021 года купил аэропорт Братска за 495 млн руб. на аукционе по продаже имущества обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Других претендентов на актив с обременением в 3 млрд руб. не было.

Но акции аэропорта находятся под арестом, наложенным Мещанским райсудом Москвы в 2018 году в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты экс-сотрудникам «ВИМ-Авиа». Генпрокуратура просила СК снять арест, чтобы из выплаченных МК «Гершвин» средств перевести 315 млн руб. долга потерпевшим. Несмотря на то что следствие этого не сделало, Генпрокуратура уже в конце ноября 2021 года отчиталась о погашении основной суммы долга — 285 млн руб. По данным источника “Ъ”, близкого к «Русалу», алюминиевая компания разрешила конкурсному управляющему использовать средства от продажи аэропорта и подписала отказ от претензий. Как рассказала “Ъ” представитель потерпевших Ольга Шерстнева, к началу лета все экс-сотрудники получили выплаты полностью. Тем не менее потерпевшие также продолжают требовать снятия ареста с аэропорта, поскольку с этих денег намерены получить компенсации страховых выплат в ПФР. Первое заседание пройдет 9 августа в Басманном суде Москвы.

После аукциона, по словам госпожи Шерстневой, следствие назначило экспертизу по определению справедливой стоимости актива из-за подозрений о заниженной стоимости, но, по ее данным, она так и не была проведена. Близкий к «Русалу» источник “Ъ” также отметил, что в компании не получали информации о ходе оценки актива следствием. Он добавил, что «Русал» не намерен отказываться от сделки. “Ъ” направил запрос в СКР и «Русал».

Эксперты сомневаются в окупаемости аэропорта с пассажиропотоком за 2019 год в 172 тыс. человек и объемом грузоперевозок в 800 тыс. тонн. В «Русале» ранее объясняли, что он нужен им для перевозки вахтовиков и строителей Тайшетского алюминиевого завода Иркутской области.

«Несогласие следственного органа со стоимостью реализации имущества "ВИМ-Авиа" и вследствие этого намерение провести экспертизу договора купли-продажи аэропорта Братска не могут являться основанием для продления наложенного ареста, поскольку приговор, для исполнения которого было принято такое обеспечение, исполнен — задолженность перед работниками авиакомпании погашена»,— говорит старший юрист консалтинговой группы РКТ Диана Варданян. В то же время, добавляет она, Арбитражный суд Иркутской области не может сам снять арест, поскольку тот был наложен в рамках уголовного дела. По мнению юриста, суд может обязать СКР обратиться в Мещанский суд, который и наложил арест, с ходатайством о его отмене.

Однако, по мнению управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, «обстоятельства этого дела играют против компании "Гершвин"». По его словам, оснований для продления ареста «по сути, нет», но официальное снятие обременений — серьезная проблема и «процесс оформления права собственности может затянуться». Юрист видит два возможных варианта. Первый — обжалование ареста в суде общей юрисдикции. Но в судебной практике по этим делам истцы добиваются отмены арестов крайне редко, говорит господин Федюкин. Другой вариант: выход с ходатайством напрямую к следователю о снятии ареста, и в случае его отказа — попытка обжаловать уже сам отказ.

Айгуль Абдуллина