Футбольный фонд вывернули наружу

Международная федерация футбола (FIFA) решила кардинально изменить подход к работе Фонда по наследию, создаваемого после каждого чемпионата мира. Ранее средства из фонда расходовались на развитие футбола в стране—хозяйке первенства. Однако из-за жесткой критики, которой FIFA подвергается за неактивную позицию в вопросе защиты прав иностранных рабочих, трудившихся на стройках катарского чемпионата мира, она решила переориентировать работу катарского Фонда по наследию на решение более широкого спектра задач, включая поддержку образовательных программ, особенно для девочек и женщин, в развивающихся странах. Сколько именно средств поступит в фонд, не сообщается. Но суммы могут быть внушительными, учитывая намерение FIFA привлечь к сотрудничеству и другие структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica, Reuters Фото: Marko Djurica, Reuters

Международная федерация футбола решила скорректировать направление деятельности Фонда по наследию. Он создается после каждого чемпионата мира и наполняется за счет FIFA, перечисляющей в структуру часть доходов от проведения первенства. Скажем, после турниров 2010 и 2014 годов, проходивших в ЮАР и Бразилии соответственно, взнос FIFA составлял по $100 млн. После чемпионата мира 2018 года, проводившегося в России, FIFA обязалась выплатить в соответствующий фонд минимум $60 млн.

Речь не идет о единоразовых выплатах. Они сильно растянуты во времени. Так, обязательства, взятые в 2018 году, FIFA еще не выполнила, а после начала событий на Украине решила и вовсе приостановить перечисление денег в Россию.

В развитие футбола в стране катарский фонд, как решила FIFA, вкладываться не будет. Президент FIFA Джанни Инфантино отметил, что этот вопрос был согласован с катарскими властями. Вместо футбольных программ фонд сконцентрируется на международных проектах в развивающихся странах. В частности, обещано уделить значительное внимание поддержке образовательных программ, особенно для девочек и женщин.

Об объеме фонда в FIFA ничего не сообщили, но, учитывая, что организация на прошлой неделе отчиталась о рекордных доходах за четырехлетний цикл 2018–2022 годов (они составили $7,5 млрд, что на $1 млрд больше, чем в цикле 2014–2018 годов), сумма может значительно превысить отметку в $100 млн.

Не исключено, что такие катарские компании, как нефтегазовая Qatar Energy, банк QNB и работающая в сфере телекома Ooredoo, контракты с которыми во многом и обеспечили FIFA рекордные доходы, помогут и Фонду по наследию.

Решение FIFA скоординировать цели Фонда по наследию было принято на фоне жесткой критики, которой руководящая футбольная структура подвергается в последнее время. В частности, за пассивную позицию в истории с иностранными рабочими, на которых и легла нагрузка по возведению объектов для мирового первенства. Утверждается, что им недоплачивали и заставляли работать без отдыха. Эти события даже стали катализатором появления чего-то вроде оппозиции Джанни Инфантино. Сразу 11 европейских футбольных ассоциаций (Бельгии, Дании, Англии, Финляндии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии и Уэльса) объединились в неформальную группу, настаивавшую на том, что FIFA должна активнее защищать права рабочих, «строивших» чемпионат мира, ну и с максимальной активностью отстаивать права представителей ЛГБТ, которых в патриархальной исламской стране, к великому удивлению европейцев, не встречают с распростертыми объятиями.

В понедельник, однако, вышеупомянутые европейские федерации сигнализировали о том, что отношения с FIFA улучшаются. В частности, потому, что FIFA, и это, видимо, тоже часть плана по снижению остроты критики, согласилась выделить средства на поддержку открытия и постоянного функционирования в Катаре офиса Международной организации труда (ILO), сотрудники которого должны обеспечить правовую помощь иностранным рабочим.

В заявлении 11 федераций отмечается, что они приветствуют последние решения FIFA, а также выражается удовлетворение тем, что катарские власти все же выплатили гастарбайтерам $350 млн, которые ранее им задолжали.

Примечательно, что практически одновременно с выражением одобрения действий FIFA футбольные федерации Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии, грозившие, что капитаны их сборных будут выходить на игры с повязками в поддержку ЛГБТ (содержит надпись One Love и радужный флаг), сообщили, что передумали. Для FIFA это было важно, поскольку пропаганда ЛГБТ явно не понравилась бы катарским властям. Вообще-то, согласно правилам, наличие у игроков не согласованных с FIFA повязок грозит вынесением предупреждения (желтой карточкой), но, как утверждал капитан сборной Германии Мануэль Нойер, немцев это не пугало. Теперь, однако, капитанам сборных не удастся заявить свой протест. Как говорится в совместном заявлении вышеозначенных федераций, они не считают возможным ставить игроков под угрозу спортивных санкций, а потому попросили своих футболистов следовать правилам.

Александр Петров