Xiaomi анонсировала планшет на электронных чернилах

Компания Xiaomi представила новый планшет Note E-Ink, выполненный по технологии электронных чернил E-Ink. В Китае новое устройство оценено в $390, о возможности выхода гаджета на другие рынки не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi

Устройство получило 10,3-дюймовый дисплей. На экране можно рисовать и делать рукописные заметки за счет возможности работы со стилусом. Новинка имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а встроенный аккумулятор на 3000 мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Из дополнительных возможностей у нового планшета есть только модуль Wi-Fi.

Планшет Xiaomi Note E-Ink, который работает на операционной системе Android 11 и поставляется с офисным пакетом WPS Office Suite, уже доступен для заказа.

Максим Вершинин