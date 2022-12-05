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Коммерсантъ FM
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Xiaomi анонсировала планшет на электронных чернилах

Компания Xiaomi представила новый планшет Note E-Ink, выполненный по технологии электронных чернил E-Ink. В Китае новое устройство оценено в $390, о возможности выхода гаджета на другие рынки не сообщается.

Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi

Устройство получило 10,3-дюймовый дисплей. На экране можно рисовать и делать рукописные заметки за счет возможности работы со стилусом. Новинка имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а встроенный аккумулятор на 3000 мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Из дополнительных возможностей у нового планшета есть только модуль Wi-Fi.

Планшет Xiaomi Note E-Ink, который работает на операционной системе Android 11 и поставляется с офисным пакетом WPS Office Suite, уже доступен для заказа.

Максим Вершинин

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