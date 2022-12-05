Путин заморозил накопительную пенсию до конца 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии — россияне не получат ее до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. 6% общей части страховых взносов с зарплаты, которые предназначались для пенсии будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам в целях сокращения объема дефицита Пенсионного фонда.

Этим же документом предусматривается приостановка государственной службы для сотрудников госструктур, которых призвали на военную службу по мобилизации.

Дарья Эрозбек