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Коммерсантъ FM
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Путин заморозил накопительную пенсию до конца 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии — россияне не получат ее до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. 6% общей части страховых взносов с зарплаты, которые предназначались для пенсии будущим пенсионерам, сейчас выплачиваются нынешним пенсионерам в целях сокращения объема дефицита Пенсионного фонда.

Этим же документом предусматривается приостановка государственной службы для сотрудников госструктур, которых призвали на военную службу по мобилизации.

Дарья Эрозбек

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