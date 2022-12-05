Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон о приостановке госслужбы мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приостановку государственной службы после заключения сотрудником госструктур контракта на прохождение военной службы, либо заключения контракта на выполнение задач военной операции на Украине в качестве добровольца, либо призыва по мобилизации. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, госслужба возобновляется в день, когда сотрудник госструктур выходит на госслужбу. Госслужащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на госслужбу не позднее чем за три рабочих дня. В течение всего периода приостановки госслужбы за работником сохраняется его должность.

Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации 23 ноября. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент объявил о ее окончании 31 октября.

О том, что происходит на 285-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...