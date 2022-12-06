Пивовары бродят по заводам

Основной владелец пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин может расширить бизнес в сегменте безалкогольных напитков. Его структура задумалась о покупке закрытого завода PepsiCo в подмосковном Раменском, вероятно, для увеличения продаж на московском рынке. Образовавшаяся после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России ниша еще не заполнена, но и конкуренция растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство ООО «Клин Аква» основного владельца пивоваренной компании «Бочкари» Вадима Смагина о предварительном согласии на получение основных средств АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» («ВБД Напитки»). Соответствующее уведомление опубликовано в базе ФАС.

«ВБД Напитки» принадлежит американской PepsiCo, одному из крупнейших производителей продуктов питания и напитков. «ВБД Напитки» выпускала соки на заводе в подмосковном Раменском, в 2015 году предприятие было закрыто, а производство сконцентрировано на липецком заводе «Лебедянский». В PepsiCo говорили, что решили продать площадку в Раменском в 2021 году. От других комментариев там отказались.

По имеющимся у “Ъ” данным, за январь—июнь 2022 года Бочкаревский пивоваренный завод в Алтайском крае выпустил 3,37 млн дал пива (марки Hmelka, «Мазай» и др.), заняв девятое место по показателю в РФ. Также производит лимонады, энергетические напитки, воду, квас. После прекращения разлива в РФ глобальных брендов Coca-Cola и PepsiCo завод запустил напитки Bochkari со вкусом колы, апельсина и лимона. «Клин Аква», следует из ЕГРЮЛ, создана в этом октябре, а основной вид деятельности компании — производство безалкогольных напитков и воды. В «Клин Аква» по указанной в ЕГРЮЛ электронной почте и в офисе Бочкаревского завода “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ” на рынке, завод в Раменском сегодня представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями. До начала военных действий на Украине актив оценивался до 500 млн руб., рассказал собеседник “Ъ”. В мае 2022 года ФАС согласовала ходатайство на приобретение «ВБД Напитки» от производителя сыров под маркой Alti ГК «Мультипро». Но сделка, видимо, не состоялась. По словам другого источника “Ъ”, «Мультипро» уже расширила собственные мощности. В «Мультипро» комментарий также не предоставили.

Как отмечает собеседник “Ъ” на рынке, Бочкаревский завод сегодня активно интересуется развитием на рынке безалкогольных напитков. Но это крайне чувствительная к цене продукция, а высокие затраты на логистику из Алтайского края делают напитки предприятия на московском рынке менее конкурентоспособными, указывает он.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков указывает, что основная доля потребления безалкогольных напитков в России приходится на центр страны с высоким платежеспособным спросом, а также на юг и Поволжье с жарким летним сезоном. По его словам, площадка в Подмосковье как раз позволяет обслуживать эти регионы. Как отмечает господин Стельмаков, образовавшаяся с уходом глобальных брендов ниша на рынке до сих пор не заполнена.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков говорит, что любая площадка имеет свои ограничения, в том числе логистические, и, возможно, владельцы Бочкаревского завода увидели возможность увеличить продажи в центре страны. Но, отмечает господин Новиков, сегмент безалкогольных напитков в Москве и Подмосковье уже крайне конкурентный.

Помимо крупных профильных игроков, таких как ГК «Черноголовка» (Fantola, Turbo Energy, «Байкал»), линейки безалкогольных напитков запустили и пивоваренные компании, включая МПБК «Очаково» (CoolCola, Fancy и Street) и российскую структуру Heineken (Royal Cola, Tony Lemony). По данным NielsenIQ, за полгода с апреля в РФ появилось более 100 новых брендов газированных напитков, которые по итогам сентября заняли свыше 9% продаж в категории.

Анатолий Костырев