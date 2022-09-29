Газировку закрывают от налогов

Идея регуляторов собрать в 2023 году 35 млрд руб. с производителей безалкогольных напитков с сахаром встретила ожидаемое сопротивление со стороны отрасли. Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») написал премьеру Михаилу Мишустину, что считает инициативу несвоевременной. А участники рынка указывают на риски падения производства на фоне сокращения присутствия в РФ Coca-Cola и PepsiCo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента «Союзнапитки» Максима Новикова премьеру Михаилу Мишустину от 27 сентября, где отмечается несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки. Правительство РФ внесло соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс в Госдуму 28 сентября. Предполагается, что с 1 января 2023 года 1 л напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб. В аппарате правительства в среду заявили “Ъ”, что обращение пока не поступало.

Акцизы необходимы для финансирования борьбы с сахарным диабетом, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2023 году от признания сахаросодержащих напитков подакцизными в бюджет должно поступить дополнительно 35 млрд руб. Но, отмечается в письме «Союзнапитки», на сладкие газировки приходится 1,5% от объема потребления сахара в России. «Поэтому сокращение потребления безалкогольных напитков не приведет к сокращению потребления сахара как такового»,— указывается в письме. По мнению объединения, эффективнее воздействовать на потребление сахара в чистом виде, на что приходится 55% спроса.

В письме «Союзнапитки» отмечается, что идея новых акцизов прорабатывалась в правительстве в 2021–2022 годах. В августе этого года Минфин согласился, что продолжить работу по налогообложению сахаросодержащих напитков можно после стабилизации экономической ситуации, о чем говорить пока не приходится, говорится в обращении. Источник “Ъ” на рынке указывает, что вновь идею предложил Минфину Минздрав. «По сути, решение приняли эти два ведомства, без консультации с отраслью»,— возмущен собеседник “Ъ”. В Минфине и Минздраве комментарий не предоставили. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что введение акцизов может привести к росту цен и снижению производства, а также формированию нелегального рынка. В этом случае эффект от поступления акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговых отчислений, отмечает представитель Минсельхоза.

Гендиректор МПБК «Очаково» (марки CoolCola, Fancy и Street) Юрий Антонов также считает, что мера влечет за собой рост издержек и, как следствие, увеличение цен для потребителей. Источник “Ъ” говорит, что напитки могут подорожать в среднем на размер акциза. Господин Антонов добавляет, что введение акцизов особенно неуместно в условиях, когда российские компании начинают замещать рынок после приостановки работы в стране Coca-Cola и прекращения PepsiCo разлива в РФ Pepsi, Mirinda и 7Up. В «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) и PepsiCo отказались от комментариев.

Источник “Ъ” среди производителей добавляет, что вопросы вызывают и размер акциза, и отсечка по содержанию сахара — 5 г на 100 мл. По его словам, в стандартном газированном напитке содержится около 10 г сахара на 100 мл, а в последние годы многие компании снизили показатель до 6–7 г на 100 мл. При уровне 5 г на 100 мл под акциз могут подпасть вообще все напитки с сахаром, что делает бессмысленными стремления компаний самостоятельно сокращать использование ингредиента, указывает собеседник “Ъ”. Представитель завода «Вятич» (бренд «Вятские напитки») поддерживает установку акциза как средства борьбы с диабетом. Экономическое влияние меры на отрасль будет невелико, считает он.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что с точки зрения наполнения бюджета введение акциза не даст сколь-нибудь большого эффекта, но может создать трудности для производителей напитков. В текущих непростых макроэкономических условиях, когда усилия правительства направлены на стимулирование активности бизнеса, это не самый правильный вариант, уверен он.

Алексей Полухин