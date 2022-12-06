Аптеки отдышались перед гриппом

Продажи в аптеках «Арбидола», который использовался повсеместно в разгар пандемии, по итогам октября 2022 года впервые сократились — на треть по сравнению с сентябрем. Это отражает общую картину с реализацией всех противовирусных препаратов, спрос на которые снизился на 13% год к году. Но производители смогут отыграть октябрьское падение, уверены эксперты. В стране уже зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, а на смену COVID-19 могут прийти другие модификации вируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2022 года в фармрознице сократились продажи сразу нескольких противовирусных препаратов, производимых «Отисифарм», принадлежащей основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Так, спрос на «Арбидол» сократился на 33,4% по сравнению с сентябрем, на «Амиксин» — на 31,4%. Такие данные приводятся в отчете DSM Group, имеющемся у “Ъ”. При этом «Арбидол» показал снижение спроса впервые с начала этого года.

Если сравнивать реализацию препарата за десять месяцев, то его продажи, напротив, выросли на 15% год к году. По данным DSM Group, в январе—октябре 2022 года на «Арбидол» в общей структуре выручки «Отисифарм» приходилось 37%. За этот период компания выручила 48 млрд руб. (прирост на 5% год к году). То есть за счет реализации этого средства производитель получил 17,76 млрд руб. Доля «Арбидола» в портфеле «Отисифарм» начала увеличиваться в разгар пандемии, так как препарат вошел в протоколы лечения COVID-19, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Продажи «Амиксина» стали падать еще с начала этого года, и за десять месяцев сокращение составило 10% год к году. Однако доля этого препарата в портфеле компании не превышает 3%. В «Отисифарм» на вопросы “Ъ” не ответили.

Ситуация с продажами «Арбидола» отображает общую картину в сегменте противовирусных препаратов. В октябре DSM Group зафиксировала снижение розничных продаж таких лекарств в целом на 13% год к году. Например, «Ингавирин» (производитель «Валента Фарм») показал падение на 48,5% в денежном выражении год к году.

Тенденцию подтверждают и в фармрознице. Гендиректор «Здравсити» Борис Попов говорит, что в сети спрос на противовирусные и противопростудные препараты в октябре снизился на 19% по сравнению с сентябрем. Из предоставленных “Ъ” данных сети «36,6» в октябре фармритейлер реализовал 117,29 тыс. упаковок противовирусных препаратов, что на 11,8% меньше год к году.

В этом году заметные всплески спроса на эти препараты фиксировались весной: после начала военной операции РФ на Украине россияне стали активно скупать лекарства в аптеках. Пиковые значения пришлись на март, когда за месяц было реализовано свыше 330 тыс. упаковок лекарств, что вдвое превышает текущие продажи, отмечает Борис Попов.

В прошлом году, констатирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, рост продаж того же «Арбидола» и других противовирусных препаратов был вызван всплеском заболеваемости COVID-19. «Сейчас мы наблюдаем возврат к обычным, доковидным значениям спроса на лекарства этой группы»,— добавляет эксперт. Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов также подтверждает, что противопростудные и противовирусные препараты сейчас не показывают хороших результатов.

Однако Сергей Шуляк считает, что производители противовирусных препаратов и лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, смогут компенсировать октябрьское падение. «На смену COVID-19 могут прийти другие модификации вируса»,— говорит эксперт. Кроме того, по его словам, начинается новый всплеск респираторных вирусных инфекций. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в стране выросла почти на 20%. Распространяющиеся новые штаммы гриппа, которые могут спровоцировать тяжелые легочные осложнения, уже привели к росту спроса на антибиотики, говорит Борис Попов. По его словам, в октябре в «Здравсити» было продано таких препаратов на 2% больше, чем в сентябре.

Ольга Август