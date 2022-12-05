Песков: Россия ответит на введение потолка цены на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал согласованное странами Запада ограничение цен на российскую нефть. Оно вступило в силу с сегодняшнего дня, 5 декабря, цена установлена на уровне $60 за баррель.

«Решение (по ответным мерам со стороны России.— "Ъ") готовится, но, разумеется, тут очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла. Какими будут ответные меры, он не уточнил.

Господин Песков считает, что ограничения со стороны Запада приведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, а цена российской нефти изменится. «Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений — это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков»,— убежден он.

С сегодняшнего дня вступило в силу эмбарго на поставки нефти из РФ в Евросоюз (ЕС), также с этого дня введен потолок цен на нее со стороны стран ЕС, G7 и Австралии. Сырье дороже установленной ценовой планки нельзя страховать и перевозить. Из-за снижения поставок в ЕС Россия переориентировала экспорт на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия.

О последствиях ограничения цены на нефть из РФ — в материале «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».