Viva Magenta без коллабораций

2023-й объявлен годом пурпурно-красного. Американский институт цвета Pantone дал ему название Viva Magenta и подчеркнул: этот оттенок выражает бунтарский дух. Опрошенные “Ъ FM” маркетологи говорят, что с учетом специальной военной операции, с этим цветом стоит быть аккуратнее. Как зарабатывают на палитре? И почему российские дизайнеры остались без коллаборации с институтом цвета? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pantone Фото: pantone

Малиново-красный, пурпурный, гранатовый и даже цвет российского заграничного паспорта — как только ни называют сейчас оттенок 2023 года Viva Magenta. Правильного ответа нет, есть только кодировка: 18-1750.

А близкий оттенок — карминово-красный — говорят опрошенные “Ъ FM” маркетологи. Американский институт Pantone не диктует, какой цвет будет в моде, а лишь фиксирует, что Viva Magenta уже была рядом — в соцсетях, рекламе, в интерьерах и в fashion-индустрии. К примеру, этот оттенок частично использовали дизайнеры весенне-летней коллекции Massimo Dutti и Zara, которая не дошла до Москвы.

Российским компаниям, делающим ставку на пурпурно-красный, стоит быть осторожными, отмечает дизайнер, маркетолог Илья Киселев: «Новость вызвала бурные обсуждения среди моих коллег. Для кого-то Viva Magenta ассоциируется с цветом крови, для кого-то — жизни. Если считать, что в целом настроение россиян сейчас подавленное, то красный и его оттенки могут, наоборот, вызвать раздражение. С ним в России нужно первое время работать очень аккуратно».

Цвет Viva Magenta прекрасно смотрится в интерьерах. Особенно в ресторанных концепциях, говорит архитектор Анастасия Панибратова. Она, к примеру, сыграла на красном в оформлении гранд-кафе «Dr. Живаго»: «Каждого заказчика надо чувствовать, понимать, что ему подходит. Кому-то — Viva Magenta, а кому-то — изумрудно-зеленый или кобальтово-синий. Это может быть уместно, а может быть кричаще.

Я в свое время делала итальянский ресторан, и для него мы выбрали оттенок наподобие Viva Magenta. Он занял 90% интерьера, кроме пола. Поскольку это была винная история, то такой цвет смотрелся довольно-таки органично и просуществовал в одном дизайне больше 10 лет».

Рекламный слоган — «этот оттенок в тренде» — удобный инструмент для маркетологов. Цвет 2022 года — Very Peri — попросту лиловый, использовал и ресторан Buro TSUM, который этим летом готовил цветные коктейли в коллаборации с российскими дизайнерами, говорит партнер коммуникационного агентства prof.com Анна Тюрина: «Мы попросили дизайнера выбрать один из оттенков Pantone, который им кажется цветом сезона, не только лиловый, но и еще какой-то свой. Команда нашего бара создала коктейль на основе этого сочетания. Гости, получая меню коллаборации и переходя на QR-код, указанный рядом с коктейлем, попадали как раз на образ, созданный в цветах Pantone».

Российские дизайнеры наравне с модным домом Valentino до 24 февраля напрямую сотрудничали с институтом цвета и согласовывали все, начиная от ткани, дизайна и до упаковки в оттенке года.

Компания Monochrome была первой, которая получила право использовать товарный знак Pantone в стране и выпустила три коллекции в коллаборации с институтом. Уже были подписаны документы и на цвет 2023 года, но случилась спецоперация, поделился с “Ъ FM” сооснователь Monochrome Николай Богданович: «Официально мы не можем сотрудничать из-за западных санкций, которые сформулированы достаточно широко. С нашей стороны есть 115-ФЗ, подпасть под него можно точно также, как и под ограничения. Причем ответом Pantone не было категоричное "нет". Они очень политкорректно пояснили: "очень жаль, но пока мы не можем обсуждать никакие международные коллаборации". Мы прекрасно понимали, что за скобками остается: "с Россией"».

Viva Magenta, естественно, будет в коллекциях отечественных дизайнеров, но без товарного знака института Pantone. Он в свою очередь не получит роялти — процент от продаж за использование бренда. Российские компании за цвет платили несколько десятков миллионов рублей в год.

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