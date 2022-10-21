Обратный рейс задерживается

Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации в Москве и Подмосковье, граждане не торопятся возвращаться в Россию из-за рубежа. Как выяснил “Ъ”, билетные сервисы и авиакомпании не зафиксировали роста спроса на рейсы из Казахстана, ОАЭ, Турции и других стран, куда, по неофициальным данным, сотни тысяч россиян уехали после 21 сентября. На ряд рейсов из Москвы все еще наблюдается повышенный спрос, а цены туда до двух раз выше, чем обратно. При этом в двух авиакомпаниях и одном агрегаторе заметили рост трафика на 10–30% из Армении, который они объясняют низкой стоимостью перелета и транзитным потоком из Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заявление властей от 17 октября о завершении мобилизации в Москве и Московской области не поспособствовало массовому возвращению россиян на родину. Как рассказали “Ъ” собеседники в авиакомпаниях, роста загрузки бортов из-за рубежа в Москву не произошло нигде, кроме Армении. Россияне массово улетали после 21 сентября. Тогда на фоне резкого всплеска спроса при ограниченном списке доступных направлений особенно подорожали билеты в Турцию, ОАЭ, Казахстан, Армению, Таджикистан и Узбекистан (см. “Ъ” от 28 сентября). По оценкам источников Forbes, РФ покинули от 700 тыс. до 1 млн человек.

«Роста пассажиропотока из Таджикистана и Киргизии в направлении России в настоящий момент нет»,— сообщили “Ъ” в «Уральских авиалиниях». В группе «Аэрофлот», S7, Utair, Azimuth, Red Wings и других авиакомпаниях, активно летающих за рубеж, от официальных комментариев воздержались. С начала недели значительных изменений спроса на поездки как в столицу, так и в другие российские города из-за рубежа не наблюдается, подтвердили “Ъ” в сервисе OneTwoTrip, а интерес к перелетам за границу остался на уровне предыдущей недели.

Единственным исключением стала Армения. Как рассказал “Ъ” источник в одной из авиакомпаний, 18–20 октября продажи на рейсы Ереван—Москва на неделю вперед выросли на 30% по сравнению с продажами 11–13 октября. «Это серьезный скачок, хотя три дня — слишком короткий период, чтобы сделать вывод, что москвичи начали возвращаться именно после слов Сергея Собянина»,— отметил он. Рост трафика из Еревана на 10% зафиксировали еще в одной авиакомпании и на 27% — в одном из агрегаторов.

Собеседники “Ъ” в отрасли объясняют такую динамику наиболее низкой стоимостью билета из Армении в Россию в сравнении с другими странами.

На момент публикации билеты на прямые рейсы Ереван—Москва с вылетом 21–22 октября были доступны у «Аэрофлота», Utair, Red Wings и «ИрАэро» от 9,5 тыс. руб. с багажом. Этот фактор ценовой доступности мог подвигнуть часть пассажиров вернуться в РФ, рассуждает один из собеседников “Ъ”. Беспересадочный перелет Москва—Ереван сейчас стоит в том же диапазоне (от 10 тыс.), для сравнения: вечером 21 сентября эти билеты продавались от 150 тыс. руб. Сотрудник другой авиакомпании считает, что росту пассажиропотока из Армении мог способствовать транзитный трафик из Европы: «Долететь из Франции и Германии в Москву дешевле через Ереван, чем Стамбул».

Впрочем, билеты из Стамбула в Москву 21–22 октября начинались также от 10 тыс. руб. А вот самый дешевый перелет в Турцию в силу более высокого спроса обошелся бы минимум вдвое дороже: от 19 тыс. руб. у S7 до 39 тыс. у «Аэрофлота».

Самый дешевый возврат в Москву с багажом из Дубая в ближайшие два дня будет стоить 41–46 тыс. руб. Единственный прямой билет на пятницу у «Аэрофлота» оставался за 64 тыс. руб. Самые дешевые билеты в Казахстан за 21 сентября взлетели в цене от 25 тыс. руб. до 165 тыс. Сейчас вернуться в Москву из Астаны можно за 14 тыс. руб. без пересадок.

Роста «возвратного» трафика после «мобилизационного» всплеска в авиакомпаниях не ожидают. Некоторые собеседники “Ъ” приводят в пример резкий рост перевозок за рубеж в первые недели после начала спецоперации 24 февраля. «Тогда поток из России сконцентрировался в две недели, а обратно глубина бронирований растягивалась на более долгий срок»,— говорит один из источников “Ъ”. В двух авиакомпаниях также отметили, что в начале весны и сейчас заметили значительную долю пассажиров с животными, тогда как в обратном направлении роста перевозок питомцев не происходило. «Возможно, это была та категория граждан, которая улетала в другие страны на ПМЖ»,— уточняет собеседник.

Исходя из числа трансакций по продажам страховых полисов вместе с авиабилетами, с конца февраля рост выездного пассажиропотока продлился около двух недель, подтверждает директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахования» Дмитрий Мигачев. После спада основного пика спроса до конца апреля продаж было значительно меньше, чем за тот же период годом ранее. Ближе к маю пассажиропоток подстегнули авиасубсидии и распродажи билетов на фоне традиционного начала отпускного сезона, и в этой динамике сложно было отследить долю «возвратного трафика», говорит он.

Айгуль Абдуллина