Пушилин распорядился перевести бюджетников в ДНР на дистанционную работу из-за обстрелов

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил перевести «максимально возможное количество» сотрудников бюджетных учреждений на дистанционный режим работы. Решение принято в результате усиления обстрелов в ДНР. Об этом он заявил на оперативном совещании с правительством ДНР.

«В связи с усилившимися обстрелами необходимо максимально возможное количество сотрудников бюджетных учреждений перевести на дистанционную форму работы. Руководители ведомств и бюджетных предприятий в случае очной формы должны лично проконтролировать обеспечение безопасности места работы таких сотрудников»,— написал Денис Пушилин по итогам совещания в своем Telegram-канале.

Господин Пушилин добавил, что частные предприятия самостоятельно решают, переводить ли сотрудников на дистанционную работу. При этом он призвал предприятия перестроить работу, чтобы создать для их сотрудников «как можно большую безопасность в нынешних условиях».

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