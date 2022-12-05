Минфин: Россия в ноябре недополучила 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в ноябре был на 90,2 млрд руб. ниже оценки Минфина. По данным ведомства, совокупный объем доходов составил 85,9 млрд руб.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2022 года в размере 176,1 млрд руб.»,— уточнило министерство.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что за девять месяцев 2022 года нефтегазовые доходы РФ выросли на 37% в годовом выражении, ненефтегазовые — сократились на 4%. Сегодня, 5 декабря, вступил в силу согласованный странами Запада ценовой потолок на нефть из РФ, цена установлена на уровне $60 за баррель. Россия отказалась принимать этот лимит.

О последствиях ограничении цены — в публикации «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Лаура Кеффер