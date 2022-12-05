АО раскрылись квалифицированно

Впервые АО (аналог прежних ЗАО) объявило о привлечении инвесторов через систему раскрытия информации. Предложение касается квалифицированных инвесторов. До сих пор сбор заявок на акции, предназначенные для ограниченного круга инвесторов, был непубличным. Это новая тенденция на рынке, в том числе через системы краудфандинга. Однако для инвесторов есть риски ограниченной ликвидности таких вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пятницу АО «Онега-Групп» объявило о сборе через систему раскрытия информации заявок на акции, ограниченные в обороте и предназначенные для квалифицированных инвесторов. Разброс привлеченных инвестиционных заявок — от сотен тысяч до сотен миллионов и даже миллиардов рублей, указывают в «Новом регистраторе». До сих пор такие размещения были, но носили непубличный характер. Ежегодно более двух десятков непубличных АО размещают акции, подсчитали в «Новом регистраторе».

Почти открытое размещение акций со стороны непубличной компании по старым правилам выглядело бы необычно, считает партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский. Однако, исходя из новых стандартов эмиссии, закона «О рынке ценных бумаг» и, главное, подходов регулятора, такое размещение является законным, указывает юрист. «Фактически такая закрытая подписка приближается по широте круга размещения к открытой, но, исходя из разъяснений Банка России, регулятор не видит в этом проблемы»,— указывает господин Кавинский. С точки зрения соблюдения закона, по его словам, очень важно, чтобы такое размещение нигде не рекламировалось.

Для инвесторов риски таких размещений в том, что, в отличие от публичных обществ, непубличные компании гораздо менее прозрачны, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Как правило, намного сложнее найти их отчетность. «Выводы и прогнозы по акциям публичных компаний можно получить от разных аналитиков, по непубличным этого нет. Если необходимы анализ компании и прогноз по ее развитию, это целый проект. К тому же у акционеров непубличных компаний есть преимущественное право на покупку акций, то есть акции нельзя продать без их предварительного предложения действующим акционерам. Акции непубличных компаний не обращаются на рынках, таким образом, в моменте нельзя определить их стоимость»,— считает он.

Непубличные АО, в отличие от ПАО, практически не раскрывают информацию о себе, соглашаются в «Новом регистраторе», но это не мешает конкретному инвестору получить ее в обществе перед принятием решения об инвестиции. Инвестором в данном случае выступает лицо, уже знакомое с обществом и осуществляемым им бизнесом, поэтому риск минимален, считают там.

В силу того что непубличные АО — это компании от стартапов до крупнейшего бизнеса, риски очень разные, отмечает генеральный директор регистратора «Статус» Людмила Миронова. Так, большой бизнес, как правило, имеет довольно развитое корпоративное управление, привлекает большие инвестиции у институциональных инвесторов, сделки проверяются тщательно, представители инвестора входят в органы управления компаний, заключаются акционерные соглашения, продолжает госпожа Миронова. Инвестиции в стартапы — это высокорисковые инвестиции, сопряженные с риском потери всей суммы, особенно если компания привлекает средства в первый раз. Однако общим фактором риска является отсутствие регулярно формирующейся цены на непубличные акции, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, а также их низкая ликвидность, ведь непубличные акции продаются третьим лицам только с согласия акционеров.

Тем не менее такие размещения сейчас находят свою нишу, особенно в случае инвестплатформ, указывает господин Кавинский. «Выгодны они тем, что, с одной стороны, можно максимально широко определить круг лиц, которым могут быть размещены ценные бумаг, и при этом эмитенту не надо регистрировать проспект»,— резюмировал эксперт.

Ксения Куликова