Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

BMW начала выпуск водородного кроссовера iX5 Hydrogen

Компания BMW начала выпуск водородного кроссовера iX5 Hydrogen, который будет производиться малой серией.

BMW iX5 Hydrogen

BMW iX5 Hydrogen

Фото: BMW

BMW iX5 Hydrogen

Фото: BMW

Сборка автомобиля налажена на экспериментальном заводе Мюнхенского научно-исследовательского и инновационного центра, куда из США поступают кузов, шасси и салон с предприятия в Спартанбурге, где идет сборка всех модификаций BMW X5 для глобального рынка.

В Германии кроссоверы оснащают электрической силовой установкой BMW eDrive пятого поколения, устанавливают в центральном тоннеле и под задним сиденьем баки для запаса водорода.

Водородные кроссоверы BMW iX5 Hydrogen в продажу не поступят. Партия автомобилей весной 2023 года будет передана корпоративным клиентам для испытаний в условиях реальной эксплуатации.

Напомним, премьера предсерийного прототипа iX5 Hydrogen на базе BMW X5 последнего поколения состоялась летом 2021 года.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...