Компания BMW начала выпуск водородного кроссовера iX5 Hydrogen, который будет производиться малой серией.

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Фото: BMW BMW iX5 Hydrogen

Фото: BMW

Сборка автомобиля налажена на экспериментальном заводе Мюнхенского научно-исследовательского и инновационного центра, куда из США поступают кузов, шасси и салон с предприятия в Спартанбурге, где идет сборка всех модификаций BMW X5 для глобального рынка.

В Германии кроссоверы оснащают электрической силовой установкой BMW eDrive пятого поколения, устанавливают в центральном тоннеле и под задним сиденьем баки для запаса водорода.

Водородные кроссоверы BMW iX5 Hydrogen в продажу не поступят. Партия автомобилей весной 2023 года будет передана корпоративным клиентам для испытаний в условиях реальной эксплуатации.

Напомним, премьера предсерийного прототипа iX5 Hydrogen на базе BMW X5 последнего поколения состоялась летом 2021 года.

Максим Вершинин