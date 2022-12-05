Whoosh в рамках IPO разместит акции по 185–225 рублей

Сервис аренды электросамокатов Whoosh намерен собрать заявки инвесторов в рамках IPO в период с 5 по 13 декабря. Ценовой диапазон составит 185–225 руб. за акцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании. Торги бумагами на Московской бирже начнутся 14 декабря.

Сервис в конце ноября подал заявление на включение обыкновенных акций ПАО «ВУШ Холдинг» в список ценных бумаг для торгов на Мосбирже. Средства, которые привлекут в ходе IPO, компания хочет использовать в том числе для расширения парка электросамокатов. В сентябре Forbes сообщал о планах Whoosh привлечь на IPO 6 млрд руб.

Подробнее о планах сервиса — в материале «Ъ FM» «Whoosh увеличивает привлечение».

Лаура Кеффер