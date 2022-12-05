Долгий вкладчик

Спрос на долгосрочные вклады может вырасти более чем на четверть в декабре. Эксперты объясняют это желанием вкладчиков зафиксировать доходность на долгий срок. При этом банкам приток клиентов в подобные инструменты позволит привлечь длинную ликвидность, что особенно интересно им в условиях риска ужесточения денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно исследованию «Банки.ру», с которым ознакомился “Ъ”, интерес потребителей к вкладам на срок от года вырастет на 25–30% по итогам декабря. Депозиты от двух лет будут популярнее на 10% на конец этого года, уточняется в исследовании. В банки данный тренд подтверждают. По словам руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта-банка Геннадия Чаусова, до конца текущего года популярность долгосрочных вкладов будет только набирать обороты и в первом квартале 2023 года их доля может приблизиться к 70–80%. Наибольшей популярностью будут пользоваться годовые вклады, поскольку это самый приемлемый для большинства вкладчиков горизонт финансового планирования, считает главный управляющий директор ХКФ-банка Андрей Спиваков. В Альфа-банке, МКБ и банке «Санкт-Петербурге» также ожидают роста спроса на вклады в декабре.

Согласно последним данным ЦБ, в сентябре вклады срочностью от трех месяцев до полутора лет составили около 45% от общего числа вкладов, от полугода до года — примерно 32%. На депозиты сроком на один-три года пришлось лишь 9%. В ноябре, как и в предыдущие два месяца, вкладчики фокусировались на депозитах до года, следует из исследования «Банки.ру». Максимальный уровень спроса продемонстрировали депозиты сроком на три месяца — их выбирали 30% клиентов, в то время как популярность вкладов срочностью от шести месяцев составила 25%. Незначительный рост показала доля депозитов на один месяц и год по итогам ноября.

Срок вклада является ключевым параметром принятия решения при размещении средств лишь для 5% респондентов, по оценкам «Русского стандарта», а на ставку ориентируются 81% клиентов.

В банках рассчитывают именно на такой подход клиентов. Сегодня заметен тренд повышения ставок в первую очередь по долгосрочным вкладам, и клиенты, которые ищут высокие ставки, будут выбирать именно такие инструменты, считает директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова добавляет, что долгосрочные вклады, помимо повышенной доходности, позволяют зафиксировать выгодную ставку по депозитам на длинный срок. На данный момент ставки по долгосрочным вкладам составляют от 7% до 10% годовых, следует из опроса “Ъ” банков топ-50.

Впрочем, начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Наталья Меньшова предупреждает, что в подобных предложениях, как правило, речь идет о привлекательной ставке без досрочного расторжения договора с выплатой процентов в конце срока. «Для расширения процентной маржи банки стремятся привлечь максимальную долю клиентских средств на накопительные и расчетные счета, где стоимость ресурсов существенно ниже, чем по срочным депозитам»,— указывает независимый эксперт Андрей Бархота.

Однако в условиях ожидания повышения ставки ЦБ у банков появляются дополнительные стимулы к привлечению средств граждан на длительные сроки — возможно, и под проценты, которые сейчас сравнительно высоки. Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич говорит, что привлечение банками средств на вклады длительностью от года позволяет кредитным организациям получить относительно длинную ликвидность. В случае ухудшения ситуации с инфляцией ЦБ, возможно, придется пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, и в этом случае длинные деньги для банков интереснее, нежели короткие, перекладываемые с вклада на вклад по актуальным более высоким ставкам, подчеркивает эксперт.

Юлия Пославская