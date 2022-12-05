Лыжи у Сочи стоят

Как обнаружил “Ъ”, «Газпром» вернулся к планам по значительному расширению своего курорта в горном кластере Сочи. Это следует из опубликованных тендеров с общей начальной ценой 193 млн руб. Так, компания изучает возможность строительства трех горных курортов — «Табунная», «Аишхо» и «Грушевый» — общей площадью 16 тыс. га. Согласно картам проектов, они могут расположиться на территории сочинских нацпарка и заказника, а также Кавказского заповедника (находится под охраной ЮНЕСКО). Экологи напоминают, что строительство на заповедных землях сейчас строго запрещено, и утверждают, что новые курорты могут нанести серьезный урон природе.

ООО «Газпром проектирование» опубликовало три тендера с общей начальной ценой 193 млн руб. Они предполагают, в частности, сбор данных для анализа пропускных способностей уже существующих горнолыжных курортов в Сочи, изучения объема их туристического потока и затрачиваемых инженерных мощностей. Помимо этого, от исполнителей ждут разработку технического отчета по цифровому моделированию схода лавин, а также подготовку мастер-плана для трех новых курортов — «Табунная», «Аишхо» и «Грушевый». В частности, компания просит разработать обзорные карты будущего развития курорта, включая размещение канатных дорог, склонов, пунктов питания, и просчитать экономическое обоснование реализации проекта. Согласно приложенным картам, курорт «Грушевый» планируется разместить в Сочинском нацпарке, курорт «Аишхо» — в Сочинском заказнике, а «Табунную» — на территории Кавказского заповедника.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин напоминает: согласно действующему законодательству, в заповедниках строго запрещается строительство любой инфраструктуры, кроме той, что направлена на обеспечение самой особо охраняемой природной территории (ООПТ). «До недавнего времени там можно было выделить так называемый биосферный полигон, где допускается иное строительство,— говорит эксперт.— Но летом был принят закон, который запрещает выделять такие полигоны. Поэтому я не понимаю, каким образом они ("Газпром".— “Ъ”) собираются это все реализовать». «Если туризм предполагает строительство и освоение территории, то это может привести к уничтожению природы,— объясняет директор экоцентра "Заповедники" и президент фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина.— А в заповеднике такого ранга любые нарушения недопустимы. Там разрешается только ограниченное и щадящее посещение. А туристические курорты не предполагают подобного». Господин Крейндлин напомнил, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно заявлял о недопустимости строительства на территории Кавказского заповедника. Напомним, что «Газпром» еще в 2016 году рассматривал возможность расширения своих горнолыжных курортов на территорию Кавказского заповедника (см. “Ъ” от 15 декабря 2016 года). Однако эти планы так и не были реализованы.

“Ъ” попросил администрацию Краснодарского края прокомментировать планы «Газпрома» по строительству курортов. Но там ответили, что эта тема находится в ведении федерального Минприроды. В свою очередь, министерство сообщило “Ъ”, что еще в 2020 году подписало соглашение о сотрудничестве с Кавказским заповедником, Сочинским нацпарком, компанией «Газпром Инвест», курортом «Красная Поляна», Skypark и курортом «Роза Хутор». В рамках этого соглашения разрабатывается «функционально-планировочная концепция развития курортов Сочи». По словам представителей министерства, сейчас прорабатываются вопросы «размещения объектов горно-туристской индустрии» на территории Краснополянского поселкового округа и села Аибга Адлерского района в границах Кавказского заповедника, а также Сочинского нацпарка и Сочинского заказника. «Основная функция Грушевого хребта — экологический туризм с использованием подготовленных пешеходных троп,— заверяют в Минприроды.— Подобная инфраструктура не влияет на миграционные пути копытных, практически не создает фактора беспокойства для животных, не изменяет ландшафт и не фрагментирует места обитания. У подножья южного склона хребта Аишхо планируется создать экопоселения, которые станут центром организации ски-туров и внетрассового катания без применения канатных дорог».

При этом в природоохранном ведомстве заявили, что согласовали в концепции только курорты «Аишхо» и «Грушевый». «О создании курорта "Табунная" в Минприроды информации не поступало, согласований по поводу данного курорта не было»,— подчеркивают в Минприроды. Также чиновники добавили, что согласование концепции «не является основанием для разрешения на строительство на территории ООПТ федерального значения и оформления прав на землю».

«Разработка мастер-плана предполагает предварительное изучение перспектив строительства, включая оценку необходимых согласований,— заявили “Ъ” в управлении информации ПАО "Газпром".— На этом этапе согласия местных властей или Минприроды РФ на подготовку такого документа не требуется». В компании не сообщили, какие именно объекты планируется построить.

Вести любую деятельность в природоохранной зоне для инвестора сейчас очень сложно; фактически реализация любых объектов возможна лишь через адресное согласование с Минприроды, предупреждает руководитель «Природного кодекса» (консультирует бизнес, работающий в «негородской» среде) Марина Ненарокова. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что у курорта «Газпром» сильное гостиничное ядро, которое притягивает туристов, приехавших отдохнуть в горах, но сами трассы из-за короткой протяженности в большей степени ориентированы на новичков. Само по себе строительство новых трасс является необходимым условием для развития любого курорта и привлечения новых гостей, считает эксперт, хотя более значимым с точки зрения всего горного кластера стало бы создание единой зоны катания: «Сейчас, чтобы перебраться c "Газпрома" на "Красную Поляну" или "Розу Хутор", катающиеся должны спускаться вниз и добираться по дороге, у большинства из них это вызывает раздражение».

Горнолыжные курорты горного кластера Сочи традиционно пользуются популярностью у туристов. Согласно данным Travelata.ru, это направление формирует 26% продаж организованных туров на зимний сезон-2022/23, средний чек составляет 62 тыс. руб. Помимо инфраструктуры «Газпрома» в горном кластере Сочи также действует курорт «Красная Поляна», где расположены 11 объектов размещения на 2,83 тыс. номеров на 6,5 тыс. человек, говорится на сайте компании. Общая протяженность трасс — 30 км, в прошлом году курорт посетили 1,2 млн человек. Также здесь расположен курорт «Роза Хутор», на территории курорта доступны 27 средств размещения, общая протяженность трасс — 105 км. За прошлый год его посетили 1,8 млн человек.

Анна Васильева, Александра Мерцалова; Дмитрий Михеенко, Краснодар