«Мы представляем объекты, сделанные исключительно вручную»

Выпускница московской школы-студии «Детали» и лондонской KLC School of Design Наталья Маслова уже более десяти лет ведет собственную практику в качестве дизайнера интерьера. Ее бюро 3L Decor с 2013 года занимается оформлением частных и общественных пространств, а с 2015 года еще и ландшафтным дизайном. В 2021 году в Москве по адресу ул. Льва Толстого, 23 Наталья открыла концепт-стор, где можно приобрести предметы коллекционного дизайна из России, Великобритании и Европы. Ассортимент постоянно обновляется. Вот и в этом году к зимним праздникам интерьер полностью преобразился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизайнер бюро 3L Store Наталья Маслова

Фото: 3L Store Дизайнер бюро 3L Store Наталья Маслова

Фото: 3L Store

—У вашего декораторского бюро два адреса — помимо московского еще и лондонский. Вы живете и работаете на два города?

—Так сложилось, что я с семьей некоторое время назад жила в Лондоне. С тех пор там остались друзья и деловые контакты, которые мне удалось сохранить. Мы получаем заказы не только в Москве и Лондоне, но и по всему миру: некоторое время назад работали в Люцерне, сейчас ведем проект на Кипре.

—Как появилась идея открыть концепт-стор?

—Работая в Лондоне, я поймала себя на мысли, что в Москве не так много интерьерных концептуальных пространств, где можно подобрать арт-объекты, посуду и интересный текстиль в одном месте. Для того чтобы показать или посмотреть авторские работы, приходилось тратить много времени на поездки в мастерские и студии художников, которые зачастую находятся в разных концах Москвы и регионов, и потом клиентам очень сложно донести идею того или иного предмета по фотографиям. Поэтому и захотелось собрать все в одном месте. Больше всего мне хотелось, чтобы к нам приходили не только профессионалы, но и просто владельцы домов и квартир, ценящие редкие авторские работы и внимательно относящиеся к своим интерьерам.

—Как проходил отбор авторов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В концепт-сторе 3L Store

Фото: 3L Store В концепт-сторе 3L Store

Фото: 3L Store

—С кем-то мы работали и раньше, кого-то пригласили к сотрудничеству уже после открытия галереи. В школе-студии «Детали», где я сейчас преподаю, встречаю талантливых студентов, кого-то случайно нахожу в поездках. Например, когда я путешествовала по Греции, в самолете мне попался журнал с рекламой студии мрамора. Объекты меня заинтересовали, и, приземлившись на Санторини, я позвонила по объявлению. На следующий день съездила в эту студию и поняла, что интуиция меня не подвела: объекты были очень интересные, как и сам автор. Мы договорились о сотрудничестве и в сентябре получили из Санторини первую партию арт-объектов из мрамора. Когда я понимаю, что мне хотелось бы использовать те или иные объекты в своих проектах, что я сама готова с ними жить,— это, пожалуй, и есть главный критерий отбора.

—Какова концепция 3L Store?

—В интерьерах, как и в искусстве, очень важна эксклюзивность и неповторимость. Поэтому мы представляем объекты, сделанные исключительно вручную, по проекту дизайнера. Такие работы невозможно повторить, даже похожие они всегда различаются. Поэтому у нас в 3L Store всегда меняется ассортимент, мы стараемся не повторять объекты, которые уже были проданы. Мне нравится, что предметы хранят тепло рук автора. Так они становятся особенными. Я также ценю простоту, легкость и элегантность форм, честность и ненадуманность. В этом и отражается наша философия. Кстати, три L в названии концепт-стора означают Live, Love, Laugh («Жить, любить, смеяться»). Мы за то, чтобы интерьеры дарили такие вот легкие и только положительные эмоции.

—Кто ваши любимые авторы?

—Мне нравится поддерживать молодых российских дизайнеров. У нас много талантов, готовых производить уникальные предметы высокого уровня, им нужен спрос, чтобы развиваться, расти дальше и делать больше.

—Расскажите о новинках вашей галереи.

—В сентябре на ярмарке Cosmoscow мы представили работы десяти российских дизайнеров, среди них такие предметы, как, например, серия консолей «Око» Марины Шамсутдиновой, панно из переработанного картона Ульяны Хохловой, уникальные столы из стекла и дерева Алексея Дрождина. Представили широкой публике новые имена в предметном дизайне: Марину Бэйзель с ее серией столов Ekh-Lem, Ирину Бойко с серией объектов «Невесомость». Это очень талантливые авторы, каждый работает в своей технике и, главное, вкладывает всю душу в создание своих работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В концепт-сторе 3L Store

Фото: 3L Store В концепт-сторе 3L Store

Фото: 3L Store

—Вы проводите творческие встречи в стенах концепт-стора?

—Мы стремимся знакомить наших клиентов с авторами, чтобы те могли больше узнать о том, как появилась идея новой серии, что заложено в философии работ, как шел процесс реализации. Так появляется связь с предметом и автором: зная автора в лицо, уже по-другому относишься к предметам. Мы также проводим встречи с деятелями искусств. У нас был творческий вечер с Анатолием Осмоловским — искусствоведом, куратором. Нашими спикерами были Маргарита Пушкина — основатель ярмарки Cosmoscow, Наталья Семенова — историк, автор многочисленных книг о коллекционерах. В декабре—январе покажем работы художников совместно с галереей Myth.

—Какие тренды в интерьере получат развитие в следующем году?

—Я не очень люблю слово «тренды» применительно к интерьерам. На мой взгляд, интерьеры должны быть вне времени — индивидуальны, отражать место, характер и интересы их владельцев. Ведь интерьеры мы делаем как минимум на пять лет вперед, а то и на все десять. Хочется верить, что авторские предметы коллекционного дизайна всегда будут актуальны и ценны своей художественной составляющей. В следующем году мы будем привлекать больше новых российских авторов, хотели бы создать эксклюзивные серии специально для 3L Store, думаем и об интересных коллаборациях.

Беседовала Вера Монахова