Подарки к Новому году и Рождеству из галереи 3L Store — выбор Натальи Масловой

Вазы Алексея Дрождина

«С этим автором мы сотрудничаем с самого начала. В сериях его воздушных работ из стекла заложено столько смыслов, труда и энергии — не перестаю ими восхищаться!»

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Алексей Дрождин, выпускник МГХПА имени С. Г. Строганова, представил новую коллекцию изделий из стекла совместно с мануфактурой Wave Murano Glass. Лимитированная линейка получила название Venezia. Художник работает в авторской технике, в частности, объединяя стекло с деревом.

Скульптуры Натальи Макаровой

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«Работы Натальи поражают тонкой техникой исполнения. Они воздушны, как узоры инея на стеклах из нашего детства».

Художник-керамист из Самары создает скульптуры в технике лепки и жгута, имитирующей кружевное плетение. В свои работы художница вкладывает память о своих корнях.

Ароматы для дома Perfumer H

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«Парфюмированные свечи и ароматы Perfumer H — нишевые ароматы, которые собираются вручную в лондонской лаборатории только из натуральных ингредиентов».

Британский Perfumer H — бренд ароматов, созданный парфюмером Лин Харрис. Все духи и свечи — в стеклянных флаконах, изготовленных вручную из цветного стекла Michael Ruh Studio.

Бокалы Vezzini & Chen

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«Каждый бокал сделан вручную, формы и орнаменты не повторяются, они добавят вдохновения праздничным встречам или тихим вечерам».

Изготовлены Кристиной Веццини и Стэном Ченом в их лондонской студии. Дуэт сложился во время учебы в магистратуре Королевского колледжа искусств. Кристина специализируется на керамике ручной работы, а Стэн Чен — стеклодув.

Ложки Yali Glass

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«Ложки Yali Glass выполнены в традиционных техниках работы с муранским стеклом в современном звучании. Приборы способны придать атмосферу волшебства любому праздничному столу».

Изделия Yali Glass разработаны венецианкой Мари-Роуз Кахане и изготовлены в старинных ремесленных печах Мурано в Венеции. Студия начинала с производства бокалов по частным заказам, теперь здесь делают авторские графины, тарелки, лампы, вазы для цветов и предметы мебели.

Бонбоньерки Helle Mardahl

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«Яркие конфетницы, сами чем-то напоминающие леденцы, станут прекрасным новогодним подарком для любителей сладостей».

Изделия создает выпускница Central Saint Martins в Лондоне Хелле Мардал — художница и дизайнер интерьеров. Каждый цвет из коллекции Bon Bon символизирует определенный вкус: только что сорванная вишня, розовая жевательная резинка, первая в сезоне слива.