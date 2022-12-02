Молдавия и Приднестровье замерзли в нерешительности

Политические представители Кишинева и Тирасполя в пятницу провели переговоры в формате «1+1». Теперь это единственная серьезная переговорная площадка, где конфликтующие стороны могут принимать решения. Однако как раз с этим есть серьезные проблемы. Раз за разом встречи не приносят результатов, а тем временем ситуация на двух берегах Днестра (в частности, в сфере энергетики) ухудшается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры политических представителей Кишинева и Тирасполя

Фото: МИД ПМР Переговоры политических представителей Кишинева и Тирасполя

Фото: МИД ПМР

В кишиневском офисе миссии ОБСЕ в Молдавии 2 декабря прошли переговоры вице-премьера республики по реинтеграции Олега Серебряна и главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева. Формат «1+1» сейчас — это единственная переговорная площадка между двумя берегами Днестра, на которой договоренности могут оформляться в решения.

Раньше встречи по приднестровскому урегулированию также проводились в более представительном формате «5+2», в котором помимо конфликтующих сторон и ОБСЕ принимали участие представители России, Украины, США и ЕС. Этот механизм забуксовал еще до ввода российских войск на украинскую территорию, а после 24 февраля перспективы возобновления работы «5+2» никто даже и не обсуждает.

Олег Серебрян и Виталий Игнатьев в начале встречи отметили, что настроены на диалог и поиск решений проблемных вопросов. Проблем немало. Приднестровская сторона, например, настаивает на обеспечении свободы передвижения.

Этот вопрос возник после того, как в ноябре господин Игнатьев при попытке вылететь из Молдавии в Москву был подвергнут проверке молдавскими силовиками и в итоге пропустил рейс.

Он назвал это провокацией молдавской стороны и «попыткой разрушить переговорные механизмы и усилить эскалацию напряженности». Кишинев, по сути, возложил вину за инцидент на самого Виталия Игнатьева, который, как заявили представители Молдавии, проигнорировал запущенный 1 августа так называемый уведомительно-разрешительный механизм пересечения молдавской границы. Согласно ему, приднестровские чиновники обязаны уведомлять молдавские власти о своих зарубежных командировках.

Так или иначе, этот вопрос был одной из проблем, обсуждавшихся в формате «1+1». Другой была ситуация в энергетике.

После того как «Газпром» сократил объемы поставок газа в Молдавию, Приднестровье сначала сократило, а затем и вовсе прекратило поставки на правый берег электроэнергии, которую вырабатывает расположенная на левобережье Днестра Молдавская ГРЭС (МГРЭС).

Поскольку Украина, чья энергосистема периодически подвергается российским ракетным ударам, перестала экспортировать свое электричество, Кишинев стал закупать его у Румынии. Но там оно значительно дороже, что сказалось на тарифе, ценах на товары и услуги, а также в конечном счете на общественных настроениях. Согласно последнему опросу «Барометр общественного мнения», цены беспокоят население страны больше, чем война в регионе.

«Энергокризис предвещает большие проблемы для граждан и экономической системы. Никогда после 1991 года мы не находились в более сложной ситуации, чем сейчас, и никогда еще не было необходимости в большем понимании и координации действий Кишинева и Тирасполя. Готовы к конструктивному диалогу»,— заявил при журналистах в начале встречи Олег Серебрян.

Виталий Игнатьев его в благих намерениях вроде бы поддержал: «Наша задача не только решать вопросы, которые остаются открытыми многие годы, и добиваться выполнения соглашений, которые подписываются, но не исполняются, но также делать так, чтобы не создавались новые проблемы». Он напомнил, что стороны обсуждали энергетические проблемы в октябре, но, по словам господина Игнатьева, с тех пор ситуация «продолжила деградировать». «Мы не заинтересованы в том, чтобы ситуация ухудшалась и количество проблем накапливалось»,— отметил приднестровский чиновник.

Дальнейшие дискуссии проходили при закрытых дверях. А когда закончились, выяснилось, что договориться не удалось ни о чем.

«К сожалению, мы не пришли пока к решению ни одной из проблем,— сказал Виталий Игнатьев.— Договорились, что постараемся увидеться до конца этого года. По принципу взаимности следующая встреча, вероятнее всего, будет в Тирасполе».

Вице-премьер Серебрян сообщил, что Кишинев предложил Тирасполю пять сценариев разрешения энергетических вопросов. «Мы отметили, что самая важная деталь для нас — как можно более низкая цена на электричество, чтобы защитить наших граждан и предприятия от обременительных счетов. Мы должны проанализировать все, что обсуждали. Возможно, в ближайшее время нужны будут дополнительные переговоры. Все же, признаю, у нас сдержанные ожидания»,— заключил он.

Стороны, однако, предприняли попытку добавить в безрезультатные итоги хоть какого-то оптимизма. Виталий Игнатьев сообщил, что в ходе переговорного раунда Тирасполь предложил провести неформальное заседание формата «5+2».

И молдавская сторона, как сообщило со ссылкой на чиновника информагентство «Новости Приднестровья», якобы поддержала эту идею.

«У нас такая практика неофициальных встреч в формате “5+2” уже была. В этом режиме обсуждались и апробировались многие решения, которые затем внедрялись. Это тоже нормальный путь вперед. Я бы не хотел, чтобы кто-то пытался откладывать решение проблем, заявляя, что формат “5+2” не работает. Мы считаем, что надо искать возможности для диалога»,— заявил господин Игнатьев (цитата по «Новости Приднестровья»).

Впрочем, пока представляется маловероятным, что представители России и Украины — особенно последней — согласятся оказаться за одним столом даже для неформального разговора о приднестровском урегулировании.

Владимир Соловьев