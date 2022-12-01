Регулятор в тумане

На этой неделе ЦБ представил проект основных направлений развития финрынка РФ на 2023–2025 годы. В документе выделены пять векторов: создание условий для повышения роли финрынка в трансформации экономики; защита прав клиентов и повышение доступности финансовых услуг; реорганизация внешнеторговых расчетов; цифровизация и развитие платежной инфраструктуры; обеспечение финансовой стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Темы, безусловно, актуальные, однако описаны они максимально общими фразами — в 2025 году очень сложно будет понять, достигнуты ли какие-то успехи. Так, в части реорганизации международных расчетов ЦБ обещает создавать условия для перехода к использованию рубля и нацвалют, продолжить работу по расширению инфраструктуры и по развитию сети коротношений.

В документе почти нет цифр — наиболее выглядит приложение «Индикаторы мониторинга развития финансового рынка». В нем приведены действующие значения таких показателей, как отношение активов банков к ВВП, уровень цифровизации финуслуг, а также уровень удовлетворения населения работой финорганизаций. Но в графе «ожидаемая динамика» стоит почти философское значение «рост индикатора». Можно было бы возразить, что это просто такой общий тип документа. Но нет. В основных направлениях развития финансового рынка на 2016–2018 годы есть подробная таблица — 10 позиций, по каждой из которых написано, какой количественный показатель планируется достичь в 2016, 2017 и 2018 году, и только две, в которых нет цифр.

По отдельным направлениям в новом документе предлагается обратиться для более детального изучения к стратегиям развития конкретных рынков. Однако и тут сложно сказать, чего на самом деле желает добиться ЦБ к 2025 году. Для сравнения можно взглянуть, скажем, на стратегию национальной платежной системы (НПС) — в конце прошлой недели в нее были внесены уточнения именно в части количественных показателей. Правда, там период 2022–2023 годы, но хоть какая-то конкретика.

Эксперты, посмотрев немногочисленные цифры от ЦБ, тут же заподозрили регулятора в желании занизить плановые показатели, чтобы гарантированно выполнить их. Вспомнив, по случаю, опыт ССР, когда планы на пятилетку формировались из расчета их превышения на 5–10%.

Впрочем, возможно, объяснение гораздо проще: в то время, когда ЦБ позволяет поднадзорным не делиться даже итогами своей работы, раскрывать планы развития всей финансовой системы РФ, да еще и с реальными ориентирами, было бы верхом неосмотрительности. Запад, как известно, не дремлет, зачем давать ему в руки базу для каких-нибудь новых санкций. Ну и заодно от претензий внутри страны прикрыться стратегическим туманом. Вот она, эффективность.