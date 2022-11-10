У Сбербанка показалась прибыль

Сбербанк сообщил о прибыли в октябре и пообещал ежемесячно публиковать отчетность, хотя и ограниченную. Но многие банки до сих пор пока не готовы раскрывать абсолютные значения финансовых показателей: только за полугодие, по данным ЦБ, банковская система РФ показала 1,5 трлн руб. убытка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сбербанк впервые после начала военных действий на Украине вернулся к раскрытию финансовых результатов. Исходя из сокращенной формы отчетности по российским стандартам (РСБУ), по итогам января—октября 2022 года банк получил более 50 млрд руб. прибыли. Год назад прибыль Сбербанка за тот же период составила 1,05 трлн руб.

В плюс Сбербанк вышел именно в октябре, уточняют аналитики: за месяц он заработал 123 млрд руб. чистой прибыли. Банк не пользовался регулятивными послаблениями и отражал потери. Детализации расходов нет, но при стабильности операционных расходов «понятно, что прибыль съедалась резервами и потерями от обесценения ценных бумаг и других финансовых активов», отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Активы Сбербанка показывают положительную динамику. По данным банка, его розничный кредитный портфель вырос на 9%, до 11,6 трлн руб., корпоративный — почти на 12% (без учета валютной переоценки), до 18 трлн руб.

По итогам года эксперты ожидают, что банк может заработать 150–300 млрд руб. прибыли.

Второй по величине банк — ВТБ по итогам января—октября 2022 года пока находится в убытке, сообщил 10 ноября его глава Андрей Костин. Цифры в ВТБ не раскрывают.

ФК «Открытие» (входит в топ-10 по активам), по словам его главы Михаила Задорнова, по РСБУ за январь—октябрь 2022 года заработал 28 млрд руб. чистой прибыли. Год назад за тот же период банк заработал 74,5 млрд руб. Если говорить об отчетности по МСФО, то группа показала за девять месяцев 2022 года убыток в размере 6,8 млрд руб. В основном убыток — это следствие относительно небольших по объему замороженных из-за санкций активов, потери торгового дохода, потери от производных финансовых инструментов и валютной переоценки, а также результат реализовавшегося процентного риска, перечислил он. С точки зрения последнего фактора октябрь важен, по словам господина Задорнова, это первый месяц, когда банковская система работает с той стоимостью пассивов, которая была до 24 февраля 2022 года.

Общий финансовый результат по банковской системе на начало ноября неизвестен. Из других системно значимых банков лишь ПСБ сообщил “Ъ”, что «сохраняет прибыльность и эффективность благодаря устойчивой бизнес-модели и тщательному контролю рисков».

Другие банки пока хвастаться результатами не готовы. Из раскрытой ранее отчетности австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International известно, что по итогам девяти месяцев 2022 года российский бизнес принес €1,4 млрд прибыли, у итальянской Unicredit убыток от российского бизнеса — €236 млн.

Михаил Сухов, глава АКРА, 16 августа 2022 года: «По итогам года количество убыточных кредитных организаций вырастет».

Банковский сектор в целом может завершить второе полугодие с положительным финансовым результатом, но речь именно о втором полугодии, а не 2022 годе в целом, полагает Юрий Беликов из «Эксперт РА». «Вопрос — будет ли достаточно результата второго полугодия, чтобы выйти в плюс накопленным итогом с начала года — остается открытым,— говорит он.— Тот факт, что крупнейший банк отражал потери и не пользовался послаблениями, внушает определенный оптимизм, но понятно, что многие кредитные организации, в том числе входящие в топ-10, продолжают пользоваться послаблениями ЦБ».

Это означает, что репрезентативность годового финансового результата останется ограниченной, заключает эксперт. По его оценке, в пользу пессимистичного прогноза (фиксация совокупного убытка по 2022 году) может говорить текущее сокращение динамики выдач кредитов, в первую очередь в рознице (см. “Ъ” от 9 ноября). Даже кратковременная стагнация кредитования может заметно ударить по чистой процентной марже, подчеркивает господин Беликов, поскольку в условиях волатильности пассивов банки так или иначе поддерживают подушку ликвидности — неработающие активы.

Ольга Шерункова