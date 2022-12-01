Восточный полигон разгоняет киловатты

Как выяснил “Ъ”, правительство рекомендовало Иркутской и Кемеровской областям увеличить сетевые тарифы для бизнеса сверх предельного уровня 9%. Индексация необходима для финансирования строительства энергетической инфраструктуры для Восточного полигона. Кузбасс решил поднять тарифы на 14% с 1 декабря, а в Иркутской области, по информации “Ъ”, решения пока не приняты. Промышленность выступает резко против, считая несправедливым строить федеральный проект за счет увеличения нагрузки на бизнес близлежащих регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иркутской и Кемеровской областям рекомендовали увеличить тарифы на передачу электроэнергии сверх федерального потолка 9%, чтобы профинансировать стройку энергетических объектов для энергоснабжения Восточного полигона. Поручение было дано местным властям на совместном заседании правительственной комиссии по транспорту и комиссии Госсовета по энергетике под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова (“Ъ” видел протокол от 7 октября). Срок исполнения — 30 декабря 2022 года. Речь идет только о тарифах для промышленности и малого и среднего бизнеса.

К совету правкомиссии пока прислушались только власти Кузбасса. В местном тарифном органе заявили “Ъ”, что «в соответствии с рекомендациями правкомиссии» решили с 1 декабря повысить тарифы на 5 процентных пунктов выше предельного уровня. В ФАС отметили, что решение «позволит в запланированном объеме реализовать инвестпрограмму по развитию энергоснабжения Восточного полигона». Изменения не коснутся тарифов для населения, подчеркивают в ФАС.

В ФАС добавили, что региональный тарифный орган Иркутской области не обращался к ним за согласованием превышения предельных уровней. В правительстве региона сообщили “Ъ”, что «информация будет опубликована на сайте службы по тарифам», не уточнив дату и время публикации. В Иркутской электросетевой компании комментариев не дали. В ФАС напомнили, что в 2023 году индексация тарифов не запланирована.

«Реализовывать проект федерального масштаба за счет повышения тарифной нагрузки на потребителей отдельных близлежащих регионов несправедливо и неправильно,— говорят в "Сообществе потребителей энергии".— При определении источников финансирования целесообразно делать акцент на выгодоприобретателей, включая бюджетную систему». В ассоциации предупреждают, что скачок региональных тарифов ударит по энергоемкой промышленности, составляющей основу экономики этих территорий, негативные социально-экономические последствия такого шага явно недооцениваются.

В Кемеровской области с июля по ноябрь 2022 года одноставочный тариф по передаче для потребителей на среднем напряжении второй категории составлял 2,13 руб. за 1 кВт•ч, на низком напряжении — 3,7 руб., отмечает основатель TIME2SAVE Илья Торопыно. В Иркутской области за этот период одноставочный тариф для потребителей на среднем напряжении — 1,21 руб. за 1 кВт•ч, на низком — 1,6 руб.

Превышение предельных уровней при индексации тарифов произошло во многих субъектах РФ, заметил Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Например, в Тамбовской области рост составит 11,5%, а в Марий Эл и Удмуртии — 15%, замечает он. Главной причиной, на его взгляд, является длительный перерыв до следующей индексации в 2024 году и желание субъектов обеспечить надежное финансирование критически важной инфраструктуры в условиях сложной экономической реальности. Экономика стагнирует, расходы компаний на фоне высокой инфляции увеличиваются, а крупные стройки, в частности энергоснабжение Восточного полигона, требуют масштабных инвестиций в развитие инфраструктуры, констатирует Сергей Сасим. Обеспечить такое развитие при индексации тарифов даже на 9% (что ниже фактического уровня инфляции), как мы видим, не удается, отмечает эксперт.

При расчете тарифов на 2023 год регионам дали право увеличивать объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за сниженные тарифы населения) на величину инфляции и изменения полезного отпуска электроэнергии населению, говорит господин Сасим. Таким образом, превышение предельных уровней тарифов было произведено за счет очередного увеличения перекрестного субсидирования, официальный объем которого зафиксирован на уровне 241 млрд руб.

Полина Смертина; Игорь Лавренков, Кемерово; Влад Никифоров, Иркутск