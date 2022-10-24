Энергоцены готовятся обогнать инфляцию

Рост цен на электроэнергию для промышленности ускорится. В 2023 году цена оптового рынка, по прогнозу профильного регулятора, вырастет на 8,6% из-за стагнации спроса и подорожания газа. Эксперты предупреждают, что на практике цены будут расти еще быстрее, поскольку в резерв могут вывести 15 ГВт ТЭС на эффективных иностранных газовых турбинах. В итоге энергоцены обгонят прогнозную инфляцию, возмущается промышленность. Но регулятор напоминает, что энергоцены в текущем году существенно отстают от инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) подготовил прогноз динамики цен на электроэнергию для промышленности в 2023 году (“Ъ” видел материалы регулятора). Речь идет об одноставочной оптовой цене для промышленных потребителей (для населения сохраняются заниженные тарифы). В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал, около 80% потребления страны) показатель может вырасти на 9,4% по отношению к текущему году, а во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 5,4%.

Одноставочная цена состоит из двух частей: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Фактический показатель за восемь месяцев текущего года в европейской части РФ и на Урале составил 2,69 тыс. руб. за МВт•ч, в Сибири — 2,15 тыс. руб.

В европейской части РФ и на Урале самый заметный рост цены ожидается в секторе РСВ: стоимость электроэнергии на рынке в 2023 году может вырасти сразу на 11,5%, до 1,57 тыс. руб. за МВт•ч. Цена на мощность может увеличиться на 5,1% и составит 922,1 тыс. руб. за МВт. В Сибири регулятор ожидает рост цены РСВ на 1,8% за год, до 1,12 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Цена на мощность там увеличится на 8,7%, до 845,3 тыс. руб. за МВт.

Ключевой фактор — динамика потребления электроэнергии. По оценкам регулятора, общий спрос в 2022 году может вырасти на 1,8%, а в 2023 году — на 0,7%. Однако промышленное потребление (без учета населения) в европейской части РФ и на Урале в 2022 году вырастет лишь на 0,3%, а в 2023 году — уже не изменится. Промышленное потребление в Сибири за текущий год вырастет на 3,3%, а в 2023 году — на 0,8%.

В европейской части РФ и на Урале на динамику цен РСВ повлияет рост цен на газ (в среднем индикативный уровень цен в 2023 году ожидается на 10,5% выше 2022 года), пояснили “Ъ” в «Совете рынка». В Сибири, напротив, цены на уголь — основное топливо ТЭС в регионе — могут упасть на 0,7% с учетом доставки по железной дороге. Цены мощности заметно вырастут из-за индексации платежа в секторе конкурентного отбора мощности (КОМ) с учетом высокой инфляции за 2022 год (12,4%), а также запуска новых объектов ВИЭ на 2 ГВт и проектов модернизации старых ТЭС на 2,9 ГВт.

Дополнительно толкать цены РСВ вверх будет новый механизм экономии ресурса иностранных газовых турбин, в результате которого с рынка уйдет до 15 ГВт наиболее эффективной и дешевой газовой генерации, замечает Максим Дякин из «Выгон Косалтинг». Выведение в резерв газовых турбин может привести к росту цен РСВ на 7–10% в среднем по рынку или на 3–5% в оптовой цене, посчитал Сергей Роженко из Kept. Он также полагает, что к дополнительному росту цены может привести снижение спроса (так как тогда платеж за мощность будет распределен на меньший объем потребления): «Прогноз регулятора о сохранении спроса в 2023 году на уровне 2022 года имеет шансы не сбыться».

«Прогноз подтверждает, что электроэнергетика продолжает жить своей, отдельной от остальной экономики жизнью»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). Там отмечают, что рост оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале, где сосредоточен основной экономический и промышленный потенциал страны, в 2023 году превышает прогнозную инфляцию в 1,5 раза (Минэкономики ожидает инфляцию в 6%).

Однако в «Совете рынка» указывают, что в ценообразовании на рынке КОМ учитывается инфляция за прошлый год. Там также подчеркивают, что рост одноставочной цены в европейской части РФ и на Урале в 2022 году ожидается на уровне 3% год к году, а по обеим ценовым зонам — 5%, хотя инфляция в текущем году ожидается на уровне 12,4%.

Полина Смертина