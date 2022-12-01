Новые зерновые

Растущая рентабельность торговли зерном на фоне рекордного урожая привлекает на этот рынок новых игроков. Компанию в этом секторе создал совладелец производителя мяса и молочных продуктов ГК «Дамате» Наум Бабаев. Ранее этим направлением заинтересовались ГАП «Ресурс» и Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева. Бизнес зависит от команды и репутации, а при снижении сбора зерна и росте конкуренции у новых игроков могут быть сложности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Совладелец ГК «Дамате» Наум Бабаев 25 ноября учредил в Москве ООО «ДМ Агротрейд». Основной вид деятельности новой компании — оптовая торговля зерном, семенами и кормами, следует из данных ЕГРЮЛ. Гендиректором «ДМ Агротрейд» стал Андрей Седов. Согласно LinkedIn, он с конца 2021 года занимает пост заместителя гендиректора «Дамате», а ранее работал в Deloitte. В «Дамате» отказались от комментариев.

«Дамате» — крупнейший производитель индейки (бренд «Индилайт») в России. Согласно Agrifood Strategies, в 2021 году группа выпустила 157,8 тыс. тонн этого мяса, заняв 39,46% рынка в натуральном выражении. Также производит мясо утки, баранину, молочные продукты. Земельный банк, по собственным данным, превышает 99 тыс. га, из которых около 60 тыс. га в Пензенской области. Также есть активы в Тюменской, Ростовской областях и на Северном Кавказе.

Интерес к торговле зерном собеседники “Ъ” считают логичным, указывая на общий рост популярности этого направления, в том числе среди агрохолдингов. Источники “Ъ” в двух крупных экспортерах зерна подтверждают, что желающих торговать много. В сентябре, к примеру, в Союз экспортеров зерна вступил ГАП «Ресурс» — один из крупнейших производителей мяса птицы в стране. На сайте объединения говорится, что экспорт собственных сельскохозяйственных культур группа считает одним из перспективных направлений. А до этого в союзе сообщали, что прямые продажи зерна на экспорт начал Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что санкции и торговые барьеры ускорили консолидацию отрасли, чем также можно объяснить активность крупных агрохолдингов. В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев. В Агрокомплексе имени Н. И. Ткачева в среду на вопросы ответить не смогли.

Источник “Ъ” на зерновом рынке отмечает, что собственного зерна «Дамате» вряд ли будет достаточно для обеспечения своих предприятий и продажи. По его словам, с учетом текущего рекордного урожая можно создать компанию для закупки зерна на внутреннем рынке и перепродажи экспортерам. Наум Бабаев, к примеру, ранее был совладельцем Русской молочной компании совместно с сингапурской Olam International, которая также занимается зерновым экспортом через ООО «Азовский зерновой терминал». Рентабельность трейдеров сегодня выше, чем в предыдущие сезоны, когда цены во многом диктовали фермеры, продолжает собеседник “Ъ”. Но, уточняет он, при снижении урожая и росте конкуренции за зерно у нового игрока могут возникнуть сложности.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в прошлые сезоны некоторые агрохолдинги могли зарабатывать хорошие деньги на продаже зерна экспортерам в портах с премией, когда у тех не хватало товара для выполнения контрактов. В этом сезоне маржа вернулась и к экспортерам, отмечает он. По данным ИКАР и «Совэкона», которые приводит Reuters, российская пшеница с 12,5% протеином в среднем стоит $315–319 за тонну (около 19 тыс. руб. за тонну по курсу ЦБ), индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах — 14,7 тыс. руб. за тонну.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко поясняет, что у многих экспортеров стабильные пулы покупателей, собственные терминалы в портах, флот, что значительно повышает рентабельность. По его словам, чтобы занять нишу на рынке, новым игрокам нужна опытная команда и первоклассная репутация у международных трейдеров и конечных потребителей. Директор «Совэкона» Андрей Сизов согласен, что построить глобальный бизнес из России сегодня крайне сложно: необходимо создать структуру в Швейцарии, ОАЭ или Сингапуре, наладить отношения с банками, судовладельцами и покупателями.

Анатолий Костырев