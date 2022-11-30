Владимир Лисин уступил в перестрелке

Российский предприниматель Владимир Лисин покинул пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщает портал Insidethegames. По итогам состоявшихся в среду в Египте выборов главы федерации господин Лисин уступил своему давнему конкуренту итальянцу Лучано Росси. Вероятно, на настроения ряда делегатов генеральной ассамблеи ISSF повлияли события на Украине. Еще в июне представители ряда западных стран призывали Владимира Лисина уйти в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уход Владимира Лисина из ISSF означает, что Россия фактически больше не имеет своих представителей на президентских постах в международных федерациях, представленных на Олимпийских играх

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Уход Владимира Лисина из ISSF означает, что Россия фактически больше не имеет своих представителей на президентских постах в международных федерациях, представленных на Олимпийских играх

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В среду в Шарм-эш-Шейхе (Египет) прошла генеральная ассамблея Международной федерации спортивной стрельбы. Ключевым вопросом повестки дня были выборы президента организации. На роль руководителя ISSF претендовали ее действующий президент, основной акционер НЛМК Владимир Лисин и президент Федерации стрельбы Италии Лучано Росси. Четыре года назад господа Лисин и Росси также конкурировали в борьбе за президентский пост. Тогда российский предприниматель победил, но с очень небольшим, всего в четыре голоса (148:144), преимуществом. Отметим также, что выборы 2018 года получились скандальными. Чтобы участвовать в них, господину Росси пришлось обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском об отмене трехлетней дисквалификации, наложенной на него Комитетом по этике ISSF за нарушения, связанные, в частности, с «конфликтом интересов» и «подрывом целостности организации». CAS тогда встал на его сторону, посчитав, что санкции были наложены «по политическим и личным мотивам», и сократил срок отстранения до 20 недель. Позже Лучано Росси попытался занять пост президента Европейской конфедерации стрельбы (ESC). Но и там уступил россиянину Александру Ратнеру, являющемуся также генеральным секретарем ISSF.

Предвыборная кампания 2022 года обошлась без дисквалификаций претендентов, но скандальный оттенок у выборов все равно был. Еще летом представители ряда западных стран, входящих в ISSF, таких как США, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Великобритания, Италия, Норвегия, Словения, Швеция, обратились с открытым письмом в ISSF. Его подписанты считали, что после начала событий на Украине Владимир Лисин должен был уйти в отставку.

Ну а Лучано Росси построил свою кампанию на обвинениях господина Лисина в авторитаризме, постоянных напоминаниях о его связях с российскими властными структурами и, конечно, на собственных обещаниях делать все демократично и транспарентно.

Трудно сказать, насколько сильное впечатление на делегатов генеральной ассамблеи произвела именно программа господина Росси, а не политическая повестка. Например, Александр Ратнер в опубликованном на прошлой неделе открытом письме поставил под сомнение обещания итальянца, отметив, что ни в одном протоколе заседания исполкома ISSF за 20 лет (Лучано Росси занимал пост вице-президента ISSF с 1998 по 2018 год) нет упоминаний о том, что он выдвигал предложения по модернизации и оптимизации соревнований. «Он также не сказал за это время ни единого слова о прозрачности управления и финансовой политики. Не привел ни одного спонсора»,— отметил господин Ратнер.

Тем не менее генеральная ассамблея решила, что ISSF будет лучше с новым президентом. За Лучано Росси было подано 136 голосов, за Владимира Лисина — 127. Вскоре лишился поста генсека ISSF и Александр Ратнер. Он, как и господин Лисин, не стал дожидаться завершения работы ассамблеи и покинул ее. Его место занял член технической комиссии ISSF немец Вилли Грилл, о чем он сам же сообщил Insidethegames.

Уход Владимира Лисина из ISSF означает, что Россия фактически больше не имеет своих представителей на президентских постах в международных федерациях, представленных на Олимпийских играх.

Еще весной Алишер Усманов, возглавлявший Международную федерацию фехтования (FIE), временно сложил полномочия. Есть еще Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является Умар Кремлев. Однако IBA по решению Международного олимпийского комитета (МОК) отстранена от участия в Играх-2024 в Париже (боксерский турнир, как и в Токио-2020, будет проводить сам МОК).

Александр Петров