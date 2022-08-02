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Коммерсантъ FM
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Расстрельные выборы

Владимиру Лисину снова придется биться за пост главы мировой стрельбы с Лучано Росси

Чтобы сохранить пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), российскому предпринимателю Владимиру Лисину придется во второй раз подряд конкурировать с итальянцем Лучано Росси. Именно господин Росси, который в упорной борьбе проиграл российскому предпринимателю на предыдущих президентских выборах в ISSF четырехлетней давности, будет его основным соперником на выборах ближайших: они состоятся в ноябре. На этот раз Лучано Росси обеспечена поддержка целого ряда западных стран, чьи представители летом требовали от господина Лисина расстаться с должностью главы одной из крупнейших спортивных структур на фоне продолжающейся военной операции России на Украине.

Владимир Лисин

Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что Лучано Росси будет баллотироваться на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы, сообщил Insidethegames. Выборы в ISSF состоятся 30 ноября в Шарм-эш-Шейхе, и действующий глава организации Владимир Лисин, основной акционер НЛМК, уже объявил, что также выставит на них свою кандидатуру. Срок подачи заявок от претендентов на президентскую должность в одной из крупнейших спортивных федераций истекает 30 августа, но Insidethegames не сомневается, что именно господин Росси станет основным оппонентом господина Лисина.

Речь идет об очень любопытном соперничестве с острым бэкграундом. Именно Владимир Лисин и Лучано Росси бились за пост президента ISSF, который покинул руководивший ей почти четыре десятилетия Олехарио Васкес Ранья, на предыдущих выборах в 2018 году. И тогда они получились чрезвычайно скандальными. Чтобы участвовать в выборах, господину Росси, президенту Федерации стрельбы Италии, пришлось обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском об отмене трехлетней дисквалификации, наложенной на него Комитетом по этике ISSF за нарушения, связанные, в частности, с «конфликтом интересов» и «подрывом целостности организации». CAS тогда встал на его сторону, сообщив, что санкции были наложены «по политическим и личным мотивам», и сократив срок отстранения до 20 недель.

При этом перед выборами, прошедшими в Мюнхене, Лучано Росси была предоставлена полицейская охрана. Он настоял на ней, утверждая, что получал «угрозы расправы» якобы с целью заставить итальянца снять кандидатуру.

На самих выборах Владимир Лисин добился успеха с минимальным перевесом — 148 голосов против 144. А после них Лучано Росси снова обратился в CAS, заявив, что делегатам от двух стран не позволили на них проголосовать. Но на сей раз арбитраж отказался удовлетворить его иск.

Далее соперничество продолжилось заочно — на выборах президента Европейской конфедерации стрельбы (ESC). Лучано Росси также пытался занять этот пост, но его обыграл другой россиянин — Александр Ратнер, назначенный в свое время Владимиром Лисиным генеральным секретарем ISSF. Господин Росси настаивал на том, что в данном случае как раз имел место классический конфликт интересов, но поддержки не получил, а господин Лисин охарактеризовал его слова как старания создать «иллюзию нарушений».

Между тем Insidethegames считает, что в 2022 году Владимиру Лисину добиться успеха будет сложнее из-за давления на многих отечественных спортивных функционеров, возникшего из-за специальной военной операции России на Украине. Во всяком случае, очевидно, что «удельный вес» оппозиции сейчас велик. Это доказывает, скажем, появление в июне открытого письма в ISSF, подписанного представителями ряда западных стран, таких как США, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Великобритания, Италия, Норвегия, Словения, Швеция. Его авторы призывали Владимира Лисина уйти в отставку.

В то же время Insidethegames предполагает, что за четыре года серьезно укрепились позиции Владимира Лисина в «маленьких» странах. Это произошло благодаря учрежденному им фонду, в который господин Лисин вложил $10 млн и из которого им распределялись гранты.

Владимир Лисин — не единственный российский президент большой спортивной федерации, которого в этом году ждут выборы. Глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов сразу после начала специальной военной операции России на Украине объявил о том, что приостановил деятельность на этом посту «до восстановления справедливости», то есть снятия с него наложенных по «сфабрикованным» и «голословным» обвинениям санкций ЕС. Но вот руководители Международной шахматной федерации (FIDE) и Международной федерации бокса (IBA) Аркадий Дворкович и Умар Кремлев продолжили работу. Господин Дворкович будет переизбираться на президентскую должность в ближайшее воскресенье. Господин Кремлев на самом деле уже переизбрался — в мае. Но CAS отменил итоги выборов, рассмотрев иск основного конкурента Умара Кремлева Бориса ван дер Фёрста. Незадолго до конгресса IBA Boxing Independent Integrity Unit — орган федерации, отвечающий за целостность структуры и соблюдение правил честной игры,— постановил, что голландец нарушил регламент, фактически открыв предвыборную кампанию «вне электорального периода», и запретил ему баллотироваться. CAS решение отменил уже после выборов, санкционировав новые. Они, видимо, будут организованы осенью.

Алексей Доспехов

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