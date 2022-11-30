Догонят и денег дадут

Для поддержки внебюджетных инвестиций за счет программы модернизации ЖКХ, которая должна быть запущена в 2023 году, ФАС предлагает расширить перечень оснований для пересмотра условий коммунальных концессий. Новым основанием должно стать наличие у субъекта РФ региональной программы модернизации «коммуналки» с господдержкой — это должно снять барьеры для доступа к ней уже работающих инвесторов. Участники рынка и эксперты изменения приветствуют — пока «адаптировать» концессию под возможную поддержку затруднительно, и такое нововведение станет «любопытным прецедентом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ФАС предлагает расширить перечень причин для пересмотра условий концессий в сфере ЖКХ, чтобы дать доступ к господдержке в рамках программы модернизации отрасли — она стартует в 2023 году — уже работающим в отрасли концессионерам. Как сообщалось ранее, финансирование программы, которая нацелена на обновление ветхих сетей, может составить в 2023–2025 годах 280 млрд руб. из бюджета, столько же планируется привлечь из внебюджетных источников (см. “Ъ” от 3 ноября). Каждому региону планируется выделить не менее 500 млн руб. на замену ветхих сетей (в обновлении нуждается 40%) при утверждении региональной программы модернизации «коммуналки» и привлечении минимум 20% внебюджетных средств. Основной способ привлечения в ЖКХ инвестиций — концессии (их около 2,5 тыс. на сумму свыше 715 млрд руб.).

Для обеспечения доступа концессионеров к господдержке потребуется изменение таких соглашений — и согласование правок антимонопольными органами. Но для их одобрения предусмотрен закрытый перечень случаев — и сейчас, поясняют в ФАС, если параметры концессии уже утверждены, а региональной программой предусмотрены новые мероприятия, у службы нет оснований для согласования изменений. Подготовленный службой проект постановления правительства предлагает считать основанием само наличие региональной программы модернизации ЖКХ с поддержкой Фонда развития территорий, если концессионер участвует в ее реализации.

По мнению руководителя практики в сфере ГЧП «Технологии доверия» Владимира Соколова, изменения направлены на эффективное использование господдержки — иначе нельзя адаптировать концессию под выделение дополнительных средств и расширение планов строительства. Согласен с этим и старший юрист Национального центра ГЧП Андрей Миронов — он добавляет, что поправки будут иметь существенное значение только для получателей поддержки, а их доля на рынке «относительно невелика».

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова называет изменения важными для рынка — «когда инвестор заключает концессию, он не предполагает, что может получить господдержку, и исходит из своих возможностей и тарифной выручки, которую он рассчитывает получить». В таких случаях, поясняет она, нельзя воспользоваться федеральными деньгами, поскольку использование любых дополнительных бюджетных средств требует пересмотра целевых показателей соглашения — без внесения изменений приходится готовить новую концессию и участвовать в конкурсе, что занимает около полутора лет, по истечении которых уже вряд ли можно получить субсидии.

Гендиректор УК «Росводоканал» Антон Михальков считает инициативу «инструментом более эффективного управления концессиями при появлении дополнительного финансирования». Елену Довлатову же «несколько смущает», что такая возможность допускается лишь при получении средств через Фонд развития территорий. Как отмечает Андрей Миронов, в этой связи изменения «любопытны как прецедент» — появляется основание для получения согласования ФАС для конкретных видов проектов, в то время как все остальные являются универсальными правилами. «В будущем могут появиться исключения и для других особо важных проектов»,— предполагает он.

Евгения Крючкова