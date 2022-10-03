Объектам ЖКХ добавят торгов

В Госдуму внесен правительственный законопроект, ужесточающий порядок приватизации объектов ЖКХ. Изменения направлены на закрытие лазеек, позволяющих передавать такое имущество «частникам» в обход требований законодательства о проведении торгов и передаче инвестиционных обязательств. Проект предполагает обязательное соблюдение этих процедур при продаже объектов ЖКХ унитарными предприятиями и госкомпаниями — сейчас такие требования формально их не касаются. Предполагается, что поправки обеспечат недискриминационный доступ бизнеса к объектам ЖКХ — как отмечают эксперты, сейчас нередки случаи злоупотреблений при их продаже.

Во внесенном правительством законопроекте речь идет о приватизации объектов тепло- и горячего водоснабжения (инфраструктура холодного водоснабжения приватизации не подлежит), принадлежащих компаниям с долей государства свыше 50% или государственным и муниципальным унитарным предприятиям (ГУП и МУП). Поправками по сути закрывается лазейка, позволяющая бесконтрольно передавать такие объекты в частные руки без проведения торгов.

Как пояснили “Ъ” в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), подготовившей законопроект, законодательство о тепло- и водоснабжении предусматривает два вида передачи объектов ЖКХ — по договору аренды или в концессию. Но они могут быть закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за ГУП и МУП, и на сделки по продаже такого имущества действие закона о приватизации, регламентирующего способы передачи объектов ЖКХ «частникам» и налагающего на нового владельца имеющиеся инвестиционные обязательства, не распространяется. Как следует из пояснительной записки к документу, это исключение фактически стало способом обхода закона — объекты ЖКХ закреплялись за унитарным предприятием, а затем продавались «конкретному лицу без соблюдения конкурентных процедур и установления эксплуатационных и инвестиционных обязательств в отношении такого имущества». После принятия законопроекта сделки по продаже объектов ЖКХ государственными и муниципальными унитарными предприятиями будут попадать под действие закона о приватизации.

Поправками также вводится обязанность госкомпаний проводить аукционы или конкурсы при продаже объектов тепло- и водоснабжения частным организациям. На них действие закона о приватизации не распространяется, однако такое требование планируется внести в закон о защите конкуренции — по аналогии с нормами о заключении договоров аренды или купли-продажи госсобственности, поскольку фактически такие компании находятся под управлением государства. К новому собственнику также перейдут обязательства по реконструкции, модернизации и эксплуатации сетей. Как отмечают в ФАС, меры «направлены на обеспечение недискриминационного доступа к госимуществу в сфере ЖКХ», а закрепление обязанности нового владельца инвестировать в объект — на защиту потребителей.

Руководитель антимонопольной практики коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин отмечает, что случаи отчуждения в частные руки объектов ЖКХ, находившихся на балансе унитарных предприятий, «далеко не единичны и распространены на всей территории России — это подтверждает и судебная практика, когда по искам прокуроров признавались недействительными сделки передачи активов ЖКХ частным компаниям без сохранения инвестиционных и эксплуатационных обязательств». Идею законопроекта он видит в установлении препятствий для злоупотреблений — даже в случае нарушения требований оспорить сделки и защитить интересы граждан будет существенно легче, сейчас же это непростой процесс, в ходе которого необходимо доказать обход закона нарушителями. Адвокат юрфирмы Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев добавляет, что обязанность проведения торгов при продаже объектов ЖКХ госкомпаниями повысит прозрачность процесса — сейчас реализация такого имущества может осуществляться в «частноправовом порядке через заключение договоров без проведения торгов и по внутренним правилам самой организации».

Евгения Крючкова