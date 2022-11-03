ЖКХ умерили вливания

Бюджетное финансирование программы модернизации ЖКХ в 2023–2025 годах может составить 280 млрд руб.— примерно такой же объем средств планируется привлечь за счет внебюджетных источников. Приоритетом программы станет обновление изношенных объектов ЖКХ: в замене нуждается около 40% сетей, что тормозит и развитие жилищного строительства. Однако для вовлечения частных инвесторов, на которых власти делают немалую ставку, требуется реформирование тарифной политики в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы довести модернизацию ЖКХ до плановых темпов, строительному вице-премьеру Марату Хуснуллину придется протянуть руку частным инвесторам в отрасль

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Чтобы довести модернизацию ЖКХ до плановых темпов, строительному вице-премьеру Марату Хуснуллину придется протянуть руку частным инвесторам в отрасль

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Программу модернизации ЖКХ планируется утвердить до конца года, сообщил вчера вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете федерации, если подтвердятся объемы ее бюджетного финансирования. Напомним, президент поручил правительству подготовить программу с объемом финансирования около 150 млрд руб. в год, однако, как признал чиновник, выделены будут «не те деньги, о которых просили». Это связано с бюджетным дефицитом. Так, по словам Марата Хуснуллина, пока на реализацию программы предусмотрено около 30 млрд руб. в 2023 году, 100 млрд руб.— на 2024-й и 150 млрд руб.— на 2025 год. Дополнительно власти рассчитывают привлечь такой же объем внебюджетных инвестиций.

За счет этих средств, уточнил Марат Хуснуллин, прежде всего планируется финансировать замену ветхих коммунальных сетей — каждому региону полагается на эти цели не менее 500 млн руб. при условии внебюджетного софинансирования не менее 20% стоимости проекта. Сейчас в обновлении нуждается около 40% сетей (391 тыс. из 940 тыс. км). Отметим, по опубликованной вчера же стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, для предотвращения деградации сетей необходимо заменять не менее 5% в год. Сейчас же темпы этого процесса составляют 1–2% в год (при обветшании 3% сетей в год). Для ускоренного обновления сетей требуется 9 трлн руб. до 2030 года, а для замены инфраструктуры с износом более 60% — более 4 трлн руб. дополнительных инвестиций, предусмотренных в тарифах на реализацию инвестпрограмм.

Разрабатываемая программа позиционируется как один из основных инструментов финансирования развития ЖКХ. Необходимость в этом напрямую связана с планами по наращиванию жилищного строительства. Хоть особое внимание и уделяется поддержке спроса на жилье за счет льготных ипотечных программ, их, как следовало из выступления вице-премьера, могут и продлить в случае его сокращения в дальнейшем, и расширить, в частности, за счет проработки поддержки ипотеки на вторичное жилье для балансировки рынка (см. стр. 8): существующие в ЖКХ проблемы ограничивают возможности строительного сектора. Так, высокий уровень износа объектов ЖКХ сокращает возможность присоединения к ним новых домов, мощностей не хватает для освоения новых участков, а в регионах и муниципалитетах не хватает средств для обеспечения жилищного строительства коммунальной инфраструктурой. Особенно остро эти проблемы стоят в секторе индивидуального жилищного строительства, на который приходится более половины ввода жилья.

Отчасти «закрыть» этот дефицит власти уже пытаются за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (1 трлн руб. таких займов уже распределен; см. “Ъ” от 4 августа), а также 150 млрд руб. льготных займов из средств Фонда национального благосостояния в 2022–2023 годах (согласно представленной вчера презентации вице-премьера, уже заключено 152 соглашения на сумму 77,9 млрд руб.). Однако с учетом того, что власти делают значительную ставку на вовлечение инвесторов в ЖКХ — в частности, посредством механизма концессий (по данным на 1 апреля, в отрасли действует 2,4 тыс. соглашений на сумму около 713,6 млрд руб.),— требуется, как выразился Марат Хуснуллин, «выстраивание нормальной системы» тарифов, которая позволит восстанавливать сети, но без «глобального роста тарифов».

Отметим, сейчас риски усугубления ситуации в ЖКХ даже повышаются — в силу индексации тарифов на уровень ниже фактической инфляции (на этом фоне в 2022 году они вырастут дважды; см. “Ъ” от 23 сентября), а также возможности в этом году не выполнять инвестпрограммы без штрафных санкций, в связи с чем планы по модернизации могут быть сдвинуты, а инвестресурсы потрачены на текущие расходы. Согласно стратегии, сбалансированная модель должна строиться на нескольких принципах: долгосрочность тарифов, сохранение экономии, полученной в результате модернизации, долгосрочные гарантии возврата и доходности инвестиций.

Евгения Крючкова