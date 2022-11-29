АвтоВАЗ прицепил кредиты

Новым владельцем РН-банка станет АвтоВАЗ. Кредитная организация для сделки может быть оценена в 0,6–0,7 капитала (на середину года он составлял примерно 12,2 млрд руб.). Учитывая рост цен на автомобили, даже отечественные, и снижение доходов населения, наличие собственного банка может помочь АвтоВАЗу стимулировать продажи. Но успех интеграции будет зависеть от доступа к дешевому финансированию внутри группы или госпрограмм поддержки автокредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

АвтоВАЗ сможет купить 100% акций РН-банка. Такое распоряжение подписал президент Владимир Путин 29 ноября. Представитель АвтоВАЗа лишь сообщил, что «компания совместно с акционерами и профильным министерством обсуждает возможные детали подобной сделки». При этом «окончательное решение будет принято позже». В РН-банке и Юникредит банке не ответили на вопросы “Ъ”.

РН-банк работает на российском рынке с 2013 года. На 100% принадлежит голландской BARN B.V., 40% в которой у итальянской группы UniCredit, а 60% поделены поровну между участниками группы Renault-Nissan. Согласно презентации для инвесторов, выпущенной в августе 2022 года, кредитный портфель банка на середину года составлял 74 млрд руб., стоимость автомобилей в залоге — 110 млрд руб. Чистая прибыль за первое полугодие превысила 1,5 млрд руб. За первое полугодие была профинансирована покупка 12,7 тыс. машин, план на второе полугодие — не менее 8 тыс. автомобилей. На середину года 14% розничного кредитного портфеля занимала продукция АвтоВАЗа.

Сделка по покупке РН-банка АвтоВАЗом — это часть процедуры ухода группы Renault-Nissan с российского рынка (см. “Ъ” от 12 октября), отмечает партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Он обращает внимание на то, что «со сделкой долго тянули». Эксперт допускает, что за РН-банк «шла конкурентная борьба, так как у него высокие компетенции и хороший портфель». Господин Курбатский считает, что банк был оценен в 0,6–0,7 капитала.

Согласно презентации для инвесторов, исходя из рентабельности капитала на середину года в 12,3%, капитал можно оценить в 12,2 млрд руб.

Это будет вторая сделка по продаже кэптивного автобанка. В конце октября российский рынок покинули все дочерние компании немецкого Mercedes, в том числе «Мерседес-Бенц Банк Рус». Их активы перешли компании «Автодом» (см. “Ъ” от 25 октября). Что касается других банков иностранных автопроизводителей, безусловно, они будут продаваться, просто ждут, когда покупатели будут предлагать приемлемую цену — больше 0,5 капитала, считает Дмитрий Курбатский. В марте большая часть кэптивных банков прекратили кредитование (см. “Ъ” от 21 марта). Однако к настоящему времени, согласно данным их сайтов, помимо РН-банка автокредиты выдают Тойота-банк и МС Банк Рус.

«Традиционно кэптивный банк — инструмент стимулирования продаж автобренда. Учитывая рост цен и динамику доходов населения, кредитование остается критически важным для большей части населения при покупке даже такого относительно недорогого автомобиля, как "Лада"»,— отмечает проектный менеджер Frank RG Станислав Сухов. Покупка банка с отлаженными бизнес-процессами может помочь АвтоВАЗу усилить свои позиции на рынке новых автомобилей, соглашается заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

В текущих условиях у компании хорошие перспективы развития, а собственный банк может помочь компании нарастить продажи за счет предложения конкурентных условий для потребителя.

Но важным фактором успеха также является возможность финансировать программы автокредитования, полагает руководитель группы по работе с автомобильными компаниями ДРТ Татьяна Кофанова. Кэптивные банки, поясняет она, активно привлекали дешевые внутригрупповые деньги, а сейчас будут важны программы стимулирования со стороны государства.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева