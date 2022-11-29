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Групповая неопределенность

Катарское первенство стало аномальным в плане градуса интриги

До главных событий чемпионата мира в Катаре еще очень далеко, но кое-чем он уже успел выделиться. Групповой этап первенства с точки зрения градуса интриги и сложности раскладов получился фактически аномальным.

Сборная Саудовской Аравии (в зеленой форме), победившая аргентинцев, стала одним из нескольких открытий катарского чемпионата

Сборная Саудовской Аравии (в зеленой форме), победившая аргентинцев, стала одним из нескольких открытий катарского чемпионата

Фото: REUTERS/Hannah Mckay/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STO, Hannah McKay / Reuters

Сборная Саудовской Аравии (в зеленой форме), победившая аргентинцев, стала одним из нескольких открытий катарского чемпионата

Фото: REUTERS/Hannah Mckay/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STO, Hannah McKay / Reuters

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира в Катаре начался третий, заключительный, тур группового этапа. Но еще до его старта нынешнее первенство сумело довольно заметно выделиться в длинном ряду главных футбольных турниров. Все дело — в уровне интриги.

Его правильнее всего измерять степенью запутанности раскладов в квартетах как раз накануне финального тура. Чем больше перед ним нерешенных вопросов, тем лучше. В этом смысле катарский чемпионат, видимо, вполне корректно сравнивать с чемпионатом предыдущим, который в 2018 году принимала Россия. В конце концов, по общему мнению, скучным и предсказуемым он точно не был, а его итоги совершенно не соответствовали тем представлениям о расстановке сил, что были в тренде перед стартом.

Так вот, если ограничиться оценкой исключительно группового этапа, то этот чемпионат мира по «интригоемкости» не просто превзошел российский, а превзошел значительно.

Тезис доказывается просто. Какой параметр ни возьми, в каждом на корпус или даже два впереди катарское первенство. В 2018 году в заключительном туре разыгрывалось десять вакантных путевок в 1/8 финала, а в ранге их обладателей матчи проводили аж шесть сборных (включая, кстати, и российскую). В 2022-м перед ним лишь три сборные — Франции, Бразилии и Португалии — забронировали себе выступление в play-off, а вакантных путевок была чертова дюжина. В 2018 году восемь команд к своим третьим матчам подошли, потеряв хотя бы теоретические шансы проникнуть в кубковую стадию. В 2022-м таких оказалось две — катарская и канадская, остальные в деле и за что-то сражаются. В 2018 году в двух группах после второго тура определились оба участника play-off, то есть последние матчи превратились, по сути, в товарищеские (в одном сборная России уступила 0:3 уругвайцам). Групп же, нашпигованных загадками доверху, групп, где никто не расстался с надеждой просочиться в play-off, было ровно столько же. В 2022-м квартетов с «мертвой» интригой нет вовсе, а в шести из восьми возможность добраться до 1/8 финала сохранили все без исключения сборные. И это уже нечто совершенно аномальное.

Но можно развить тему, например, вспомнив, что в 2018 году немало команд выглядели на групповом этапе бесспорными статистами, лишь обозначающими сражение за play-off.

В Катаре статистов практически нет. Без оговорок к ним можно отнести разве что хозяев чемпионата мира.

А вот канадцы, очутившись с ними в крохотной компании досрочно утративших перспективы продолжить первенство в матчах на выбывание, на статистов по игре явно не тянули.

И «подвисающих» грандов сейчас побольше, чем было четыре года назад. В России перед заключительным туром на грани катастрофы находились сборные Аргентины и Германии. Аргентинцы все-таки выкрутились, а вот немцев вышвырнули из чемпионата. В Катаре история и с теми, и с другими повторилась. Но к аргентинской и немецкой командам добавились еще бельгийская с уругвайской.

Победа над швейцарцами принесла Бразилии путевку в 1/8 финала

И самое важное. Групповой этап чемпионата мира 2018 года не подарил ни единого настоящего футбольного откровения — какую-то команду, в которой никто не видел фаворита, но которая вдруг, избавившись от имиджа беспросветного середняка, обрела фаворитские черты. С натяжкой в эту категорию можно записать россиян и хорватов, но натяжка будет солидной: все-таки речь идет о хозяевах турнира, обыгрывавших не таких уж опасных оппонентов, а также о сборной, составленной из опытных футболистов из топовых клубов.

Откровений состоявшихся, что ли, катарский чемпионат еще не преподнес. Но вот сборных, которые не шальными удачами, а игрой на продолжительных отрезках матчей намекнули, что ими готовы стать, несколько.

Это и уделавшие аргентинцев саудовцы, и разобравшиеся с немцами японцы, и отправившие в нокдаун бельгийцев марокканцы, и поразительно цельные эквадорцы, и вспыхивающие иранцы, и колючие американцы.

И, кажется, за такой веселый чемпионат те, кто за ним наблюдает, должны быть благодарны прежде всего Международной федерации футбола (FIFA), имея в виду, правда, не столько ее деятельность по выравниванию сил и повышению конкуренции, сколько решение перенести первенство с лета на конец года, оставив командам на подготовку к нему считаные дни после череды утомительных клубных матчей и лишив таким образом смысла все тщательно разработанные схемы их доводки к большим турнирам. Кажется, занимательную картину создал именно этот шаг.

Алексей Доспехов

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Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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