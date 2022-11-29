Групповая неопределенность

До главных событий чемпионата мира в Катаре еще очень далеко, но кое-чем он уже успел выделиться. Групповой этап первенства с точки зрения градуса интриги и сложности раскладов получился фактически аномальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Саудовской Аравии (в зеленой форме), победившая аргентинцев, стала одним из нескольких открытий катарского чемпионата

Фото: REUTERS/Hannah Mckay/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STO, Hannah McKay / Reuters Сборная Саудовской Аравии (в зеленой форме), победившая аргентинцев, стала одним из нескольких открытий катарского чемпионата

Фото: REUTERS/Hannah Mckay/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STO, Hannah McKay / Reuters

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира в Катаре начался третий, заключительный, тур группового этапа. Но еще до его старта нынешнее первенство сумело довольно заметно выделиться в длинном ряду главных футбольных турниров. Все дело — в уровне интриги.

Его правильнее всего измерять степенью запутанности раскладов в квартетах как раз накануне финального тура. Чем больше перед ним нерешенных вопросов, тем лучше. В этом смысле катарский чемпионат, видимо, вполне корректно сравнивать с чемпионатом предыдущим, который в 2018 году принимала Россия. В конце концов, по общему мнению, скучным и предсказуемым он точно не был, а его итоги совершенно не соответствовали тем представлениям о расстановке сил, что были в тренде перед стартом.

Так вот, если ограничиться оценкой исключительно группового этапа, то этот чемпионат мира по «интригоемкости» не просто превзошел российский, а превзошел значительно.

Тезис доказывается просто. Какой параметр ни возьми, в каждом на корпус или даже два впереди катарское первенство. В 2018 году в заключительном туре разыгрывалось десять вакантных путевок в 1/8 финала, а в ранге их обладателей матчи проводили аж шесть сборных (включая, кстати, и российскую). В 2022-м перед ним лишь три сборные — Франции, Бразилии и Португалии — забронировали себе выступление в play-off, а вакантных путевок была чертова дюжина. В 2018 году восемь команд к своим третьим матчам подошли, потеряв хотя бы теоретические шансы проникнуть в кубковую стадию. В 2022-м таких оказалось две — катарская и канадская, остальные в деле и за что-то сражаются. В 2018 году в двух группах после второго тура определились оба участника play-off, то есть последние матчи превратились, по сути, в товарищеские (в одном сборная России уступила 0:3 уругвайцам). Групп же, нашпигованных загадками доверху, групп, где никто не расстался с надеждой просочиться в play-off, было ровно столько же. В 2022-м квартетов с «мертвой» интригой нет вовсе, а в шести из восьми возможность добраться до 1/8 финала сохранили все без исключения сборные. И это уже нечто совершенно аномальное.

Но можно развить тему, например, вспомнив, что в 2018 году немало команд выглядели на групповом этапе бесспорными статистами, лишь обозначающими сражение за play-off.

В Катаре статистов практически нет. Без оговорок к ним можно отнести разве что хозяев чемпионата мира.

А вот канадцы, очутившись с ними в крохотной компании досрочно утративших перспективы продолжить первенство в матчах на выбывание, на статистов по игре явно не тянули.

И «подвисающих» грандов сейчас побольше, чем было четыре года назад. В России перед заключительным туром на грани катастрофы находились сборные Аргентины и Германии. Аргентинцы все-таки выкрутились, а вот немцев вышвырнули из чемпионата. В Катаре история и с теми, и с другими повторилась. Но к аргентинской и немецкой командам добавились еще бельгийская с уругвайской.

И самое важное. Групповой этап чемпионата мира 2018 года не подарил ни единого настоящего футбольного откровения — какую-то команду, в которой никто не видел фаворита, но которая вдруг, избавившись от имиджа беспросветного середняка, обрела фаворитские черты. С натяжкой в эту категорию можно записать россиян и хорватов, но натяжка будет солидной: все-таки речь идет о хозяевах турнира, обыгрывавших не таких уж опасных оппонентов, а также о сборной, составленной из опытных футболистов из топовых клубов.

Откровений состоявшихся, что ли, катарский чемпионат еще не преподнес. Но вот сборных, которые не шальными удачами, а игрой на продолжительных отрезках матчей намекнули, что ими готовы стать, несколько.

Это и уделавшие аргентинцев саудовцы, и разобравшиеся с немцами японцы, и отправившие в нокдаун бельгийцев марокканцы, и поразительно цельные эквадорцы, и вспыхивающие иранцы, и колючие американцы.

И, кажется, за такой веселый чемпионат те, кто за ним наблюдает, должны быть благодарны прежде всего Международной федерации футбола (FIFA), имея в виду, правда, не столько ее деятельность по выравниванию сил и повышению конкуренции, сколько решение перенести первенство с лета на конец года, оставив командам на подготовку к нему считаные дни после череды утомительных клубных матчей и лишив таким образом смысла все тщательно разработанные схемы их доводки к большим турнирам. Кажется, занимательную картину создал именно этот шаг.

Алексей Доспехов