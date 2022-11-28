Бразильцы дотерпели до play-off

Вторым после сборной Франции участником чемпионата мира в Катаре, заработавшим путевку в play-off, оказалась бразильская команда. Ее принесла бразильцам тяжелая, со счетом 1:0, победа во втором туре турнира в группе G над швейцарцами, добытая благодаря голу в концовке Каземиру.
В истории сборной Бразилии был очень странный матч. Он состоялся на групповом этапе мирового первенства 1994 года, на котором она завоевала четвертый чемпионский титул. Бразильцы играли с камерунцами и свой первый нормальный удар по воротам нанесли лишь на 32-й минуте. Потом, правда, добились разгромной, 3:0, победы, но в любом случае всех удивило, как долго они раскачивались. Обычно ведь эта команда, кто бы ей ни противостоял, сразу принимается за дело. А тут — полчаса молчания.
Так вот, с тех пор в течение почти трех десятков лет сборная Бразилии даже на намекала на то, что казус может повториться. Но в понедельник к его повторению она оказалась очень близка, не хватило каких-то пяти минут.
Позади осталось уже больше половины первого тайма, когда у бразильцев наконец созрел шанс. Рафинья справа отдал кросс на дальнюю штангу, а там уже клал корпус Винисиус. Идеально приложиться по мячу у него не вышло, но все равно удар был неплохим. Случиться голу помешал все прочувствовавший и все просчитавший матерый швейцарский голкипер Ян Зоммер.
А все, что происходило на поле до и после этого шанса Винисиуса, говорило в пользу версии насчет того, что, каким бы эгоцентристом ни являлся Неймар, без него сборной Бразилии хуже, чем с ним.
Травмированный форвард, когда она билась со швейцарцами, лечился, а перекроенная бразильская атака, вроде бы делая все то же самое, что делала в стартовом туре в матче с сербами, и примерно на том же техническом уровне, никак не могла вскрыть швейцарскую оборону. Все эти передачи в касание, хитрые забегания были абсолютно бессмысленными. А герой матча с сербами Ришарлисон скисал на глазах.
Впрочем, не менее актуальной выглядела и другая версия, объясняющая, почему бразильцы так неэффективны. Не в Неймаре дело, а в оппонентах.
В компактности, даже скорее монолитности швейцарской команды, в которой, конечно, нет и половины того объема таланта, что заложен в сборной Бразилии, но которая компенсирует — и уже довольно давно — его дефицит другими своими качествами. Хотя бразильский наставник Тите, конечно, был уверен, что проблемы рождаются внутри его собственной команды, и поэтому в перерыве заменил Лукаса Пакету, фактически замещавшего Неймара, на Родригу, по своему функционалу куда больше похожего на настоящего форварда, а чуть позже убрал и еще одного хавбека Фреда, бросив в бой привыкшего к передовой Бруну Гимарайнса.
Игра и в самом деле стала повеселее. Правда, не в последнюю очередь благодаря осмелевшим швейцарцам, которые полезли в чужую штрафную. Сборная Бразилии долго терпела, прежде чем выстрадала возможность их уколоть. Укол был красивым: перехват в центре поля, мгновенно развернутая всем коллективом контратака, тонкий, рассчитанный до сантиметра пас Каземиру под рывок Винисиуса, аккуратное завершение форварда. Бразильцы успели как следует отпраздновать родившийся в таких мучениях гол, прежде чем поняли, что его отменяют из-за офсайда.
Этот матч катился прямым курсом к нулевой ничьей, потому что швейцарцы, казалось, уже адаптировались к бразильским атакам настолько, что могут накрывать их с завязанными глазами. И тут случилось нечто, что, учитывая весь этот неприятный для сборной Бразилии контекст, походило на волшебство. Ну, или на доказательство того, что с ней логика не работает.
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Яркие моменты ЧМ-2022
Бразильцы опять монотонно разыгрывали мяч. И вдруг транзитом через Родригу он очутился в штрафной у невесть как добравшегося до нее Каземиру, весь матч отпахавшего в глубине. И его-то никто из дисциплинированных швейцарцев накрыть не догадался. А Каземиру удался такой удар, на какой способны только бразильцы — совершенно неправильный с точки зрения любого тренера детской футбольной школы, не подъемом, а внешней стороной стопы. Но лег он точно в угол.
Победа превратила сборную Бразилии во вторую после французской сборную, гарантировавшую перед заключительным туром путевку в play-off. За вторую от ее квартета будут биться три сборные — швейцарская, у которой осталось три очка, и камерунская с сербской, имеющие в активе лишь по баллу. Швейцарцам играть с сербами. И ничья устроит их лишь в том случае, если бразильцы не будут валять дурака во встрече с камерунцами. Потому что победа над бразильцами в таком случае наверняка выведет в play-off сборную Камеруна с почти такой же, как у сборной Швейцарии,— «минус 1» против «ноля» — разницей голов, но с тремя забитыми мячами против одного у конкурента. Выигрывать, чтобы прорваться в 1/8 финала, естественно, необходимо и сербам, у которых положение еще чуточку хуже, чем у камерунцев, из-за разницы «минус 2».
Второй тур
Бразилия—Швейцария 1:0
Каземиру, 83
28 ноября. Доха, Stadium 974. 43 649 зрителей.
Статистика матча
Бразилия Швейцария
Удары по воротам 13 6
Удары в створ 5 0
Угловые 7 3
Офсайды 3 1
Фолы 10 17
Предупреждения 1 1
Процент владения мячом 53 47
Таблица группы G
В Н П М О
1. Бразилия 2 0 0 3:0 6
2. Швейцария 1 0 1 1:1 3
3. Камерун 0 1 1 3:4 1
4. Сербия 0 1 1 3:5 1
2 декабря в заключительном, третьем туре группового этапа встречаются: Камерун—Бразилия, Сербия—Швейцария.
Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала.