Экоплатежи наводят на цель

Правительство подталкивает регионы к усилению экологической составляющей их бюджетов: в Госдуму внесены поправки Белого дома к закону «Об охране окружающей среды», которые должны запустить процесс ликвидации токсичных свалок и промплощадок в субъектах РФ. Федеральная часть проекта по инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде финансируется напрямую из бюджета, регионы и муниципалитеты же должны будут тратить на него «окрашенные» средства, поступающие к ним от экосборов, штрафов и судебных выплат. Всего речь идет о десятках миллиардов рублей таких платежей в год, наращиванию их сборов мешает незавершенность реформ в области экологии и региональный разнобой в их администрировании. С учетом того, что еще до начала инвентаризации регионы сообщили о наличии около 2 тыс. токсичных площадок, которые нужно ликвидировать,— уровень поступлений затянет их рекультивацию на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Белый дом внес в Госдуму законопроект №242404–8 — это поправки к закону «Об охране окружающей среды», регламентирующие работу субъектов РФ и муниципалитетов по фиксации, инвентаризации и оценке объектов накопленного вреда. Напомним, самыми известными такими объектами стали Байкальский ЦБК и площадка бывшего химического производства «Усольехимпрома» в городе Усолье-Сибирском Иркутской области — последняя привлекла внимание федерального центра в 2020 году, локально решать проблему пришлось с участием Росатома, химических войск и Росгвардии (см. “Ъ” от 31 июля 2020 года), а системно — изменениями законодательства, не позволяющими компаниям избавляться от токсичных производств до ликвидации последствий экологических катастроф и «окрашивающими» экологические платежи бизнеса в бюджет для использования их на ликвидацию брошенных и бесхозных токсичных свалок (см. “Ъ” от 4 марта 2021 года) — разрешение на такую «окраску» было зафиксировано в том числе постановлением правительства №1370 от 2 августа 2022 года.

Нынешний законопроект Минприроды подробно описывает процедуры выявления, оценки и инвентаризации таких площадок (на муниципальных землях это должны будут делать местные власти, на остальных — региональные). При выявлении и оценке масштаба последствий экологических бедствий для граждан и природы объекты накопленного вреда будут фиксировать в специальном реестре с разбивкой на категории, а по мере ликвидации накопленного вреда — исключаться из него по методике, которую Минприроды еще предстоит разработать.

От присвоенной токсичным промплощадкам категории будет зависеть их место в очереди на расчистку. Сам процесс рекультивации описывается в проекте рутинно: инженерные изыскания, формирование проекта (с использованием наилучших доступных технологий), прохождение им госэкспертиз (включая обязательную государственную экологическую), проведение работ (под наблюдением федеральных властей — дистанционным или очным), контроль и приемка. Заниматься этим будут региональные власти, но законопроект допускает формирование перечня экологических катастроф федерального масштаба — разбираться с ним будут уполномоченные правительством федеральные госорганы; также к ним отходят вопросы оценки вреда, «выполнение которых требует в том числе проведения специальных исследований и лабораторных анализов», и контроля результатов.

Минприроды описывает только примерный масштаб этой деятельности: по данным субъектов РФ, на территории страны выявлено 1929 объектов накопленного вреда, но точное их число «пока неизвестно, кроме того, отсутствует достоверная информация о степени опасности воздействия таких объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни», говорится в пояснительной записке. Методологически обеспечить получение таких данных призван федеральный проект «Генеральная уборка», из его средств будет оплачиваться и участие в ней федеральных органов власти (1,9 млрд руб. в 2023 году и 4,7 млрд руб. в 2024-м) — эти деньги уже заложены в бюджете. Регионы же и муниципалитеты смогут тратить на поиски, выявление и постановку на учет токсичных объектов «окрашенные» средства экологических сборов, штрафов и судебных выплат за вред окружающей среде (ст. 16.6, 75.1, 78.2 базового закона) — что, отметим, должно стимулировать их наращивать активность в администрировании таких платежей.

Совокупные поступления экологических средств в бюджеты всех уровней в 2021 году подробно оценивала Счетная палата (см. “Ъ” от 27 августа 2021 года) — тогда речь шла об объеме средств около 20 млрд руб в год. Впрочем, нормативы и тарифы постепенно ужесточаются — так, в 2021 году вступила в силу новая методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды,— только она, по оценке Минприроды, могла бы увеличить сборы бюджетов до 27 млрд руб. в год. Проблемой, однако, остается региональный разнобой в администрировании этих неналоговых платежей: всего, по оценкам той же Счетной палаты, только зафиксированные долги компаний по ним в 2017–2020 годах составили 16,5 млрд руб.— притом что охват и учет таких сборов из-за продолжавшихся реформ мусорной отрасли, расширенной ответственности производителей за отходы товаров и упаковки и т. п. в эти годы никак нельзя назвать полным.

Олег Сапожков