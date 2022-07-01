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Коммерсантъ FM
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«Росатом» не разобрался в отходах

Бизнес недоволен новой системой их сбора

Промышленники предложили приостановить работу «Росатома» как единого оператора по утилизации токсичных отходов. Новая схема, запущенная в марте, фактически не функционирует: отходы не собираются и не передаются заводам, говорят собеседники “Ъ”. В «Росатоме» уточнили, что получили заявки на вывоз 2,3 тыс. тонн отходов, что, по мнению аналитиков, «ничтожно мало», ведь в РФ образуется более 300 тыс. тонн в год. В Минприроды поддерживают госкорпорацию и выступают против возврата к серым схемам сбора отходов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии предлагает приостановить работу новой схемы сбора и утилизации отходов первого и второго классов опасности, запущенную 1 марта. Комитет направил позицию в Госдуму (“Ъ” видел документ от 2 июня). ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в «Росатом»), получившее статус единого оператора по утилизации токсичных отходов, не справляется со своими функциями, следует из письма. По мнению комитета, акцент деятельности ФЭО нужно сместить на ликвидацию объектов накопленного ущерба и создание нужных мощностей утилизации.

Сейчас компании, у которых образуются отходы, должны заказывать услугу по вывозу и переработке только у ФЭО через специальный ресурс (ФГИС ОПВК). Тариф на обращение тонны отходов первого класса — 222,9 тыс. руб., второго — 62,5 тыс. руб. ФЭО может возить и перерабатывать отходы сам или находить других операторов на торгах.

Новая система фактически не работает: количество заключенных и реализованных сделок по вывозу и утилизации отходов сократилось на порядок, говорится в письме ТПП. Перерабатывающие предприятия не получают от ФЭО отходов. Заводы по переработке ртутных ламп и свинцово-кислотных батарей (ОСКАБ) остановились, проблемы испытывают и заводы по утилизации химических источников тока. На ресурсе ФЭО зарегистрировалось лишь небольшое количество компаний, поясняет один из источников “Ъ”: «Причем значительному числу природопользователей, зарегистрированных на портале, не удается совершить вывоз накопившихся отходов». Раньше заводы сами искали сдатчиков отходов, выстраивали удобный сбор и логистику, но теперь «отрасль парализована».

В ФЭО сообщили “Ъ”, что сейчас в их системе зарегистрировано 35,2 тыс. компаний, из которых 19,3 тыс.— образователи отходов. Они подали заявки на вывоз 2,3 тыс. тонн отходов, ФЭО уже передал на переработку 1,6 тыс. тонн отходов. В ФЭО говорят о «положительной динамике регистрации», при этом отмечают, что основная задача первых месяцев работы — информирование рынка, удобство системы, проверка предоставленных данных и т. д. В операторе также отмечают, что, по официальной статистике, в 2021 году в РФ было 60 тыс. образователей отходов.

Источники “Ъ” отмечают непрозрачное ценообразование услуг: например, рыночная цена утилизации специфических типов ртутных, никелевых и литиевых батарей очень различается, но теперь за их вывоз приходится платить по единому тарифу. Старые ОСКАБ можно было продать за 80 тыс. руб. за тонну, а по новой схеме, наоборот, нужно платить ФЭО 62 тыс. руб. за тонну.

Комитет ТПП РФ опасается, что в итоге будет развиваться черный рынок отходов, содержащих ценные компоненты. Другие собеседники говорят о возможном росте числа несанкционированных свалок. Впрочем, ряд источников надеются, что новая система, напротив, вытеснит «серых» переработчиков. В ФЭО заявили “Ъ”, что уже «выявляют операторов, которые фактически не имеют оборудования для переработки».

В ФЭО считают, что предложение о приостановке работы новой системы «противоречит поставленной задаче по созданию единой комплексной системы обращения с опасными отходами на принципах прозрачности, контролируемости и безопасности». В Минприроды соглашаются: «Бизнес не должен возвращаться к прежним неконтролируемым серым схемам». Препятствия для работы в системе отсутствуют, настаивают в министерстве. В Минприроды также уверены, что новая система обеспечит безопасное обращение с отходами, позволит «очистить рынок от недобросовестных участников» и повысить глубину переработки.

«Прогноз ВШЭ о неэффективности монополизации по факту подтверждается. Старая система, которую, безусловно, нужно было реформировать, но рыночными способами, уничтожена, а монополия не показала положительного результата»,— говорит директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Объем заявок на вывоз 2,3 тыс. тонн отходов ничтожно мал, подчеркивает он: только по официальной статистике, в стране образуется 300 тыс. тонн таких отходов в год, а по факту — гораздо больше.

Полина Смертина, Анна Васильева

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