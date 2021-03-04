Накопленный вред делят на всех

Разработанный Минприроды по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко законопроект о ликвидации накопленного вреда окружающей среде перекладывает эту заботу на рынок. Для этого предусмотрены два механизма — страховой, в рамках которого работающие компании смогут гарантировать исполнение таких обязательств за счет создания резервных фондов, страхования и банковских гарантий (без этого «вредные» предприятия нельзя будет продать или ликвидировать), и бюджетный, на который придется основная тяжесть ликвидации последствий деятельности исчезнувших компаний. Для этого природоохранный блок правительства настаивает на консолидации в своем распоряжении поступлений экологических платежей, штрафов и судебных выплат.

Разработка Минприроды, с которой ознакомился “Ъ”, внесена в правительство 1 марта, когда истек срок президентского поручения по ее подготовке, и содержит несколько крупных новшеств для всей промышленности, чья работа связана с опасными для экологии объектами. Она требует обязательного государственного учета объектов накопленного вреда, оценки затрат по его ликвидации — и предоставления компаниями гарантий ее оплаты даже в случае их закрытия или банкротства.

Для этого вводятся требования по предоставлению владельцами таких объектов финансового или страхового покрытия подобных рисков и планов ликвидации вреда или создания резервных фондов в объеме стоимости таких работ; без оценки Росприроднадзора опасный объект невозможно будет продать, ликвидировать или преобразовать, за исключением ситуаций, когда обязательства по ликвидации накопленного вреда подтвердит новый собственник. Для принуждения компаний к принятию на себя столь масштабных обязательств проект Минприроды вносит в закон об акционерных обществах запрет на выплату дивидендов до исполнения экологических обязательств — де-факто это способ добиться исполнения требований под угрозой снижения рыночной капитализации компаний. В правительстве признают, что история с дивидендами является «страшилкой», а для ответственных компаний есть набор инструментов, призванных гарантировать их соответствие новому регулированию.

Отметим, что дополнительная финансовая нагрузка на бизнес за счет введения новых требований, де-факто в объеме стоимости ликвидации всего накопленного вреда, может усугубить состояние владельцев таких объектов, уже находящихся в предбанкротном состоянии. Очевидно, что тарифы на страхование их рисков будут крайне высоки, как и стоимость банковских гарантий, а самостоятельно наполнять резервные фонды в объеме полной ликвидации накопленного вреда они не смогут. Фактически введение новых норм вызовет ускоренную расчистку этого рынка от финансово неустойчивых игроков.

Для решения этой проблемы в природоохранном блоке намерены консолидировать в своем распоряжении средства платы за негативное воздействие на окружающую среду, «от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», а также «платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде», и тратить их на выявление и ликвидацию накопленного вреда.

В аппарате вице-премьера “Ъ” пояснили, что законопроект «будет обсуждаться на площадке аппарата» Белого дома. Напомним, сама госпожа Абрамченко требовала от Минприроды разработки финансового механизма, который «позволил бы не банкротить компании, избежав компенсации накопленного экологического вреда», хотя в результате проект ведомства может, наоборот, ускорить этот процесс. Помимо негативной реакции компаний документ может вызвать и возражения Минэкономики (из-за отвлечения средств от финансирования инвестпрограмм и рисков перекладывания нагрузки в цены) и Минфина, ранее неоднократно выступавшего против «окраски» бюджетных поступлений ради политических целей. Впрочем, как показало введение «целевой» ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб. в год на лечение редких болезней у детей, запрет этот не является непреодолимым. Госпожа Абрамченко, в свою очередь, ссылается на поручение президента по итогам техногенной катастрофы на бывшей площадке «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском и необходимость не только запретить «бросать» накопленные промышленные загрязнения, но и ликвидировать уже «доставшиеся в наследство» государству.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков, Алексей Шаповалов