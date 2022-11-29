Мобилизованных призвали в сеть

Общероссийское объединение оппозиционных муниципальных депутатов «Земский съезд» запустило проект «Земский защитник» по оказанию россиянам юридической помощи по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. За два месяца работы оппозиционеры, прошедшие специальное обучение, организовали несколько онлайн-приемных в регионах, а также создали медиапроекты в соцсетях по просвещению граждан по вопросам призыва на спецоперацию. Аналогичные, но более масштабные проекты ведет и парламентская оппозиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Частичная мобилизация была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Сразу после начала мобилизации к политикам и правозащитникам стали поступать обращения граждан, жаловавшихся на различные нарушения — например, на игнорирование медицинских или иных причин для отсрочки от призыва. Позже этот список пополнился вопросами материального обеспечения, размещения и подготовки мобилизованных.

Помощью мобилизованным и их семьям занимаются многие российские партии. Но если «Единая Россия» может позволить себе затратные проекты (например, по материальному снабжению военнослужащих и гуманитарной помощи их семьям), то оппозиция, в том числе несистемная, чаще сосредотачивается на «точечной» работе с гражданами.

Проект «Земский защитник» был запущен в конце сентября: для муниципальных депутатов и активистов из регионов были организованы обучающие семинары на тему правовой помощи в связи с частичной мобилизацией. Для работы с населением «земцы» выбирали разные форматы. Например, в Кировской, Красноярской, Курганской и Новгородской областях активисты и депутаты проводили личные приемы. В Москве для родственников подпадающих под мобилизацию граждан прошел офлайн-семинар, организованный депутатом Мосгордумы Евгением Ступиным (КПРФ). Наибольшей же популярностью пользовались онлайн-консультации: так, в Воронеже «земцы» создали онлайн-приемную и чат в Telegram, к работе которого подключили адвокатов и правозащитников, а в Новосибирске местные депутаты Антон Картавин и Хельга Пирогова совместно с юристами провели стрим по вопросам мобилизации. При этом активисты решили не сворачивать работу после окончания частичной мобилизации, в том числе из-за слухов о ее возможном возобновлении.

Чаще всего «земцы» помогали резервистам обжаловать процессуальные нарушения при вручении им повесток и отказах в медобследовании. Так, в Красноярске по совету оппозиционеров мужчина с грыжей позвоночника, получивший повестку через мать, смог обжаловать ненадлежащий способ ее вручения и за это время успел пройти медобследование. Негодный к службе по состоянию здоровья курганец с помощью «земцев» смог подать заявление на медобследование и вернуться с военных сборов. А москвичу, явившемуся в военкомат по выданной на работе повестке, удалось отсрочить отправку в войска до медицинского обследования, которое выявило проблемы со здоровьем.

В целом деятельность активистов не привлекла особого внимания правоохранительных органов, хотя в отдельных случаях не обошлось без бесед с силовиками. Например, у депутата гордумы Великого Новгорода Анны Черепановой («Яблоко») прокуратура запросила объяснения по одной из публикаций в соцсетях, где говорилось, что за отказ в получении повестки или неявку в военкомат грозит административная, а не уголовная ответственность. В «Земском съезде» отметили, что беседа с прокурором «правовых последствий для депутата не имела».

Парламентская оппозиция, которая, в отличие от «земцев», поддерживает специальную военную операцию, тоже организует юридическую помощь мобилизованным. Так, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) этим занимаются центры защиты прав граждан, активисты и депутаты, курирующие новые территории, рассказал “Ъ” член фракции СРЗП в Госдуме Николай Новичков. Он добавил, что эсеры работают как с официальными, так и с неофициальными жалобами. Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил “Ъ”, что по вопросам частичной мобилизации граждане обращаются в партию в обычном порядке: в частности, жалобы касаются необоснованного призыва, отсутствия экипировки и подготовки. По словам депутата, коммунисты также направили на отзыв в правительство поправки в Уголовный кодекс об ответственности за направление на фронт необученных людей.

Наконец, в партии «Новые люди» запущена специальная служба депутатской поддержки для тех, кто столкнулся с нарушениями в ходе призыва. По словам лидера партии Алексея Нечаева, проект появился из-за того, что «методы и темпы частичной мобилизации вызывают все больше вопросов». «Новые люди» ведут статистику жалоб: всего ими было обработано 1,2 тыс. сообщений, а в 414 случаях после вмешательства партийцев граждане были возвращены домой или решения об их мобилизации отменялись.

Реализация подобных инициатив, построенных на практике «малых дел», может привести к росту популярности местных активистов, допускает политолог Константин Калачев. «Это возможно, если люди убедятся в их полезности, искренности, умении слушать и слышать людей, отсутствии корысти»,— отмечает эксперт. Ключевыми факторами в подобной работе он считает полезность и спрос на оппозиционную повестку.

Кира Хейфец, Ксения Веретенникова