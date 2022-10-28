С видом исправной амуниции

Возникший из-за частичной мобилизации дефицит военной амуниции и сопутствующих товаров серьезно обеспокоил власти. В правительстве даже заговорили о подключении к обеспечению нужд армии всей легкой промышленности. Профильные предприятия уже завалены заказами, ряд других участников рынка задумались о перепрофилировании части производства. Но сделать это непросто из-за дефицита расходных материалов и сложностей с закупкой дорожающего импортного сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для производства военной экипировки нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия, заявил 25 октября премьер Михаил Мишустин. По его словам, нужно активизировать работу «по увеличению выпуска вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей. Все средства на закупку обмундирования уже выделены, подчеркнул премьер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал проблемы со снабжением мобилизованных экипировкой, добавив, что в решении вопроса будет участвовать координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил, созданный по указу Владимира Путина 21 октября.

В Fashion Consulting Group предложение премьера назвали «предсказуемым в текущих условиях». Там видят два варианта переключения легкой промышленности на военные нужды. Первый сценарий — открытые тендеры на госзаказ, второй — направление на фабрики планов выпуска с фиксированной отпускной стоимостью продукции. Но, подчеркивают аналитики, реализация этих идей «в любом случае займет не один год».

Все разобрали

Заявления властей стали в том числе реакцией на резко возросший в конце сентября спрос на военные товары, который быстро привел к возникновению дефицита по отдельным позициям. Особенно ярко проблема проявляется в регионах. Официально сложности с поставками обмундирования солдатам не обсуждаются, но на местах власти нередко призывают жителей к помощи. Так, мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в соцсетях, что мобилизованных всем необходимым обеспечивает армия, но есть вещи, которые всегда пригодятся, например термобелье, сигареты, влажные салфетки.

Жители региона на призыв чиновника отреагировали оперативно — полки магазинов опустели. «Спрос уже невысокий, может, потому что у нас ничего не осталось, все разобрали — и форму, и ботинки»,— рассказали “Ъ” в одном из магазинов Благовещенска. В другом специализированном магазине Приамурья пояснили, что в наличии только летние пиксельные камуфляжи и остатки зимних ботинок. «Все остальное, включая тактические перчатки, наколенники, налокотники, специальные коврики, закончилось»,— говорят там. Какие-то товары, по словам представителя магазина, быстро разобрали, а каких-то необходимых вещей на прилавках в принципе не было, например спальных мешков. Последние движение «Помоги солдату» в итоге заказало у поставщика из Монголии: 500 спальников для мобилизованных жителей Амурской области обошлись в 1,5 млн руб.

Возможностей подготовиться к покупательскому ажиотажу у продавцов было немного. Консультант армейского магазина «Звезда» в Южно-Сахалинске Анатолий говорит, что в городе работают два-три специализированных магазина с экипировкой, поэтому в конце сентября «смели почти все». Он рассказывает, что к массовым закупкам жителей после объявления частичной мобилизации подталкивало не только посещение военкоматов, но и опыт друзей, знакомых, многочисленные обсуждения в соцсетях. Это подтверждает сестра мобилизованного жителя Южно-Сахалинска Анастасия Ищенко: ее брату приобрести теплые носки и аптечку отдельно посоветовал сосед, семья также решила приобрести бронежилет. В общей сложности расходы, по ее словам, составили 80 тыс. руб.

Проблемы есть и с медикаментами. Петербургский политик Савва Федосеев, который занимается закупкой снаряжения для добровольцев и ополченцев в Донецке и Луганске, приводит в качестве примера кровоостанавливающие жгуты, которые в некоторых магазинах продают по одному-два в одни руки. В Ассоциации независимых аптек подтверждают, что жгуты и губки в аптечных учреждениях разбирают за считаные часы.

Решить проблему с поставкой медицинских изделий для оказания первой помощи, по словам представителя ассоциации, непросто. Производители традиционно рассчитывают объемы их выпуска на год, исходя из спроса, а он на подобную продукцию традиционно был не очень высоким. Чтобы перестроиться и нарастить производство, требуется время, поясняют там.

Пустая аптечка

Актуальной остается и проблема роста цен. «Пустая аптечка стоила 300 руб., теперь — 3 тыс. руб., подсумок для сброса пустых магазинов стоил 400 руб., сейчас — тоже 3 тыс. руб. Магазины говорят, что это поставщики»,— говорил еще в конце сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Волонтеры, занимающиеся помощью военным в Крыму, рассказали “Ъ”, что с начала боевых действий на Украине цены на амуницию в регионе выросли в два-три раза. Производители и продавцы, по их словам, обвиняют в этом друг друга. В ставропольской сети «Блокпост» уверяют, что цены мало изменились, просто «очень быстро раскупаются самые недорогие позиции».

Продавцы армейской экипировки в Саратове также связывают рост цен в два-три раза с нехваткой некоторых позиций. В одном из магазинов военной одежды Махачкалы добавляют, что в наличии нет наименований, которые производители шьют в рамках госзаказа. В уральском магазине «Патриот» рассказывают, что производитель разгрузочных жилетов, с которым работает магазин, сам выставил повышенные цены.

АО «Военторг» рекомендовало дочерним обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой, не превышающей 15%. В компании “Ъ” отметили, что дочерние структуры — это отдельные юрлица со своими руководителями, которые ведут деятельность, исходя из реальных возможностей. По данным Ассоциации независимых аптек, после начала частичной мобилизации востребованные позиции медицинских изделий подорожали в 2,5–3 раза из-за роста расходов производителей и логистов.

Импортная составляющая

Как поясняется в имеющемся у “Ъ” исследовании Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ), сегодня все российские производства спецодежды и специальной обуви перегружены. По оценкам ассоциации, количество заказов на спецодежду и обувь выросло на 50%, а розничные запросы на одежду двойного назначения удвоились. В первую очередь востребованы камуфляжные костюмы, ботинки с высоким берцем, утепленное белье, тактические очки, перчатки от механических воздействий, спальные мешки.

Главная проблема — импортная составляющая, говорится в исследовании. Так, в производстве спецодежды доля локального «вклада» находится в диапазоне от 20% до 60%, и категория сильно зависит от импорта хлопка, синтетических волокон, пряжи, красителей в основном из Китая, Южной Кореи, Турции и стран ЕС. По данным Ассоциации СИЗ, за последний год цены на полиэстер выросли более чем на 40%, хлопок подорожал на 60%, красители и вспомогательные компоненты — на 100%, что привело к росту стоимости спецодежды на 30–80%.

Для специальной обуви кожевенные материалы закупаются в Индии, Пакистане, Узбекистане. В 2021 году стоимость импортной заготовки и кожевенных изделий выросла до 20% в рублях, а с марта 2022 года из-за роста затрат на логистику — еще на 25%, уточнили в Ассоциации СИЗ. Там говорят, что в России нет производства полиуретана, а ввозимый из Китая и Турции материал с марта по сентябрь 2022 года подорожал на 30%. Кроме того, выросла стоимость упаковки, металлической фурнитуры, стелек, искусственной кожи, что привело к увеличению себестоимости на 65%.

Участники рынка подтверждают тренд. На сайте производителя военного снаряжения Ars Arma говорится, что из-за большого количества заказов срок отгрузок вырос до 16–20 недель. По словам представителя компании, основная проблема — наличие тканей, которые Ars Arma закупала в США, Корее и Тайване. Но цены выросли примерно вдвое и «есть проблемы с платежами». Теперь компания исследует возможность использования китайский и российских материалов. Источник “Ъ” в отрасли говорит, что некоторые виды ткани забронированы под госзаказ и отсутствуют в продаже, другие подорожали с 65 руб. до более 120 руб. за 1 п. м.

Бронеплит у производителей в наличии нет, а у перекупщиков цены достигают 150 тыс. руб., добавляют в Ars Arma. На сайте «Техинкома» из Санкт-Петербурга, занимающегося разработкой средств защиты в том числе из броневых материалов, сказано, что поступление бронежилетов и панелей не планируется из-за перегрузки производства, резервы и предварительные заказы также недоступны. В Ars Arma отмечают, что сократили примерно 30% ассортимента, чтобы выпускать наиболее востребованные товары, и перешли на прямые продажи. В другом производителе говорят, что из-за повышенного спроса отложили выпуск формы для патрульно-постовой службы.

В Минобороны комментарий не предоставили. В Минпромторге же уверены, что у российских производителей «специальной продукции» все в порядке и они ко всему готовы. «Мы находимся в условиях для действия, испытания, оценки, выбора более оптимальных моделей и технологических решений. Мы готовы развивать отечественные мощности под заказ вооруженных сил»,— говорят в министерстве. Там добавляют, что предприятия проводят модернизацию производств под расширение уже утвержденной линейки тканей по техническим условиям Минобороны и внедряют новые современные ткани.

Утром спальники, вечером стулья

Ряд бизнесменов, как и в начале пандемии на фоне дефицита средств защиты, видят в текущей ситуации новые возможности.

Предприниматель из Белогорска (Амурская область) Антон Фисенко рассказал “Ъ”, что наладил выпуск спальных мешков для солдат на своем мебельном производстве, закупив швейное оборудование. Средства на ткань и фурнитуру для первой партии ему перечислили жители региона, с отшивкой помогли волонтеры. Расширить производство за счет открытия швейной фабрики, по словам господина Фисенко, и так входило в его планы, хотя и в не столь сжатые сроки. Хотя бизнес, по его словам, все равно столкнется с нехваткой комплектующих — необходимых для спальников материалов в Белогорске уже нет.

В Челябинской области производитель обуви «Юничел» начал шить ботинки по армейским стандартам, трикотажная фабрика «Ян» освоила производство термобелья, а компания «Втор-Ком» стала выпускать походные матрасы. Предприятие «Абсолютсфера», производящее купольные конструкции и палатки, переориентировалось на выпуск спальников, тентов для грузовиков, армейских рюкзаков. Самарский «Профи Дресс», специализирующийся на униформе для работников ресторанного и гостиничного бизнеса, сейчас также изготавливает спальные мешки.

В Свердловской области Viking Gear, разрабатывающая тактические одежду и снаряжение, начала шить форму для военных. Stich Profi, производящая тактическое снаряжение и одежду для силовых структур, делает амуницию для призывников: в связи с выполнением госконтракта компания приостановила прием заказов до 1 января 2023 года. Краснодарская «Интерформа-Кубань» с начала военных действий на Украине начала шить зимнюю одежду, белье и спальные мешки для военных. Получив заказы на 15 тыс. единиц снаряжения, компания открыла новый цех, сообщили в администрации региона.

Один из крупнейших российских производителей одежды и обуви «БТК групп» (поставщик продукции и для ВС РФ) основателя пивоваренной компании «Балтика» и бывшего главы «Олимпстроя» Таймураза Боллоева, вероятно, также планирует расширение бизнеса. В профиле группы на портале Headhunter с конца сентября появилось свыше десяти вакансий швеи либо ученика швеи в разных регионах России. В вакансиях в Ростовской области сказано, что персонал набирается в связи с модернизацией производства и запуском новых цехов в городе Шахты. В «БТК групп» комментарий не предоставили.

В Ars Arma говорят, что запуск производства в первую очередь осложняется нехваткой кадров. Подготовка одного специалиста занимает около трех месяцев. Из 20 человек, которые приходят на собеседование, на стажировку выходит один человек, а из десяти стажеров в штате остаются единицы, указывают в компании.

В московском производителе военного и тактического снаряжения «Союзспецоснащение», который с начала 2022 года работает над расширением бизнеса, добавляют, что один из самых сложных процессов в нынешней ситуации с санкциями — покупка швейного оборудования и запасных комплектующих. Кроме того, участники рынка в целом сомневаются в его долгосрочных перспективах. Сейчас спрос растет растет, стали появляться компании, которые зарабатывают на этом, однако рано или поздно он насытится и снизится, говорят в Ars Arma. Именно так произошло с защитными средствами в пандемию.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, корреспондентская сеть