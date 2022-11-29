Просто пирамида и никакого мошенничества

Как стало известно “Ъ”, чисто символическим наказанием отделались создатели финансовой пирамиды Денис Шумаков и Георгий Ганц. Уже в ходе прений прокурор попросил Чертановский райсуд Москвы согласиться с переквалификацией деяния фигурантов с мошенничества на куда менее тяжкую статью об организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств, затребовав для каждого из максимально возможных шести лет по три с половиной года. В итоге вместо грозивших подсудимым изначально десяти лет каждый из них получил по два года и восемь месяцев. При этом их они отсидели в СИЗО и уже в декабре могут выйти на свободу.

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О том, что приговор соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу будет весьма мягким, стало ясно уже в ходе прений. Именно тогда неожиданно для всех гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заявил, что признаков такового в деле не усматривается. Попросив суд согласиться с переквалификацией деяния фигурантов на куда менее тяжкую ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности), прокурор запросил для подсудимых из максимально возможных по этой статье шести лет по три с половиной года, тогда как в первоначальной редакции обвинительного заключения им грозило до десяти лет.

Однако суд решил, что для Дениса Шумакова и Георгия Ганца и этого много. В итоге каждый из них получил по два года и восемь месяцев. Причем с учетом пересчета «день в СИЗО за полтора дня колонии» его они уже отсидели и в декабре могут выйти на свободу. Очевидно, что ни сами подсудимые, ни прокуратура приговор обжаловать не станут.

Напомним, что поводом для расследования деятельности ООО «Шумаков и партнеры», располагавшегося в башне «Империя» в «Москва-Сити», стали заявления десятка потерпевших, которых к окончанию следствия набралось более сотни. Еще порядка 200 человек, по данным “Ъ”, смирились с потерей относительно небольших для них сумм и обращаться в правоохранительные органы не стали.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, активную деятельность по привлечению клиентов в свою фирму компаньоны начали в марте 2017 года. Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В частности, в их распоряжении были клиентские базы различных организаций, включая несколько крупных российских банков. Обзванивая граждан, они предлагали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. При этом соответствующей лицензии Центробанка у ООО не было, а его руководители уверяли вкладчиков, что она им просто не нужна, поскольку их деятельность проходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. Впрочем, необходимого договора с американской брокерской компанией следователям у господ Шумакова и Ганца, по данным “Ъ”, обнаружить тоже не удалось.

После того как клиенты вносили деньги, с ними заключались договоры доверительного управления. Чтобы показать, что инвестиции работают, жертвам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например, по покупке-продаже ценных бумаг.

Однако в итоге большинство доверивших свои деньги ООО «Шумаков и партнеры» не только не получили обещанных им процентов в валюте, но даже свои деньги вернуть не смогли. Фигурирующие в этом деле в качестве пострадавших от деятельности ООО «Шумаков и партнеры» внесли туда от $20 тыс. до $800 тыс. Общая сумма нанесенного клиентам этой компании ущерба, как следует из приговора Чертановского райсуда столицы, составила более 291 млн руб.

Олег Рубникович