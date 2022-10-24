Мошенничество пропало в пирамиде

Как стало известно “Ъ”, весьма неожиданный поворот произошел в Чертановском райсуде Москвы во время прений по уголовному делу соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили именно мошенничество, заявил, что признаков такового в деле не усматривается. Попросив суд согласиться с переквалификацией деяния фигурантов на куда менее тяжкую статью об организации деятельности по привлечению денежных средств, прокурор затребовал для каждого из максимально возможных шести лет по 3,5 года, тогда как в первоначальной редакции обвинительного заключения им грозило до десяти лет.

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Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Денис Шумаков и Георгий Ганц, Чертановский райсуд Москвы начал рассматривать в апреле нынешнего года. Каждому из подсудимых СКР вменил в вину более 100 эпизодов хищений у вложившихся в их пирамиду граждан. При этом, учитывая, что свою вину в мошенничестве оба фигуранта признали еще на стадии следствия, казалось, что в суде никаких неожиданностей не произойдет.

Однако в ходе прений гособвинитель неожиданно для всех заявил, что никакого мошенничества в действиях подсудимых не было, и попросил суд согласиться с переквалификацией их деяния на куда более мягкую ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности). В отличие от мошенничества, за которое Денису Шумакову и Георгию Ганцу грозило до десяти лет, по новой статье максимальное наказание составляет до шести лет лишения свободы. Запросил же прокурор для подсудимых лишь 3,5 года, половину из которых они уже отсидели в СИЗО.

Недоумение в связи с резко изменившейся на завершающем этапе судебного разбирательства позицией прокуратуры выразил лишь единственный находившийся в зале потерпевший (всего таковых в деле более 100). По окончании заседания он заявил “Ъ”, что расценивает действия подсудимых исключительно как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой. С аналогичной ситуацией, по данным “Ъ”, столкнулись и многие другие вкладчики ООО «Шумаков и партнеры».

Отметим также, что в ходе этого заседания обвиняемые Шумаков и Ганц предоставили суду документы о том, что половине потерпевших вернули часть их денег. По данным источников “Ъ”, речь идет о суммах от нескольких тысяч долларов до $20 тыс. При этом отметим, что с момента задержания оба фигуранта утверждали, что денег у них нет, а бизнес рухнул якобы из-за пандемии, когда клиенты стали массово забирать из их ООО деньги.

Как уже рассказывал “Ъ”, свое дело Денис Шумаков решил организовать в 2016 году, предварительно поработав в качестве старшего советника в другой крупной финансовой пирамиде — инвестиционной компании QBF (лишена лицензии в июле 2021 года, а ее топ-менеджмент находится под следствием).

Вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже башни «Империя» в «Москва-Сити». В марте 2017 года компаньоны перебрались восемью этажами выше, сменив название своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники ГУЭБиПК МВД РФ, и началась активная деятельность фирмы по привлечению клиентов. Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были клиентские базы нескольких крупных российских банков. Обзванивая граждан, они предлагали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. Соответствующей лицензии Центробанка у ООО не было. Сами руководители объясняли это вкладчикам тем, что она им просто не нужна, поскольку их деятельность проходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. Впрочем, необходимого договора с американской брокерской компанией у господина Шумакова якобы тоже не имелось. Это обстоятельство и позволило следствию заподозрить, что речь идет о мошенничестве.

После того как клиенты вносили деньги, с ними заключались договоры доверительного управления. Чтобы показать, что инвестиции работают, жертвам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг. Однако в итоге доверившие свои деньги ООО «Шумаков и партнеры» не только не получили обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смогли.

В одной только Москве, по данным источников “Ъ”, обманутых вкладчиков набралось около 300. Впрочем, заявления о мошенничестве решила написать лишь треть из них. Интересно, что общая сумма нанесенного ущерба в суде до сих пор не оглашена: ее якобы не считали. Известно лишь, что большинству потерпевших Денис Шумаков и Георгий Ганц остались должны относительно небольшие суммы. Впрочем, по данным “Ъ”, в деле упоминаются пять потерпевших, вложивших в пирамиду по $400 тыс.

Оглашение приговора по этому делу намечено на 8 ноября.

Олег Рубникович