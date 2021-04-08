Бутики определяют сознание

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% годовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся старшим финансовым советником инвестиционной компании QB Finance, располагающейся в соседней башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в марте 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активная деятельность по привлечению клиентов.

Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были клиентские базы нескольких крупных российских банков. Путем банального обзвона они предлагали потенциальным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. При этом на сайте компании можно было увидеть и вовсе фантастические 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как тот или иной клиент кредитного учреждения размещал на депозите крупную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.

Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через брокерскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших клиентов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с потенциальными инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс. Впрочем, особо недоверчивым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в инвестиционный бутик крупную сумму.

После того как с клиентами заключались договоры доверительного управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала финансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции.

На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и вторая цифра могут вырасти в разы. Тем более что в июне прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.

Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.

По ходатайству следствия организаторов инвестиционного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.

Олег Рубникович