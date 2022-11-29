«СБПэй» выносят на таблички

За девять месяцев в России установлено более 1,1 тыс. точек бесконтактной оплаты через NFC-таблички и «СБПэй». Разработчики системы говорят, что спрос на такие платежи растет, и планируют расширить число точек. Но далеко не все банки хотят использовать «СБПэй», как бы ни была организована оплата, продолжая концентрироваться на более доходных для них пластиковых картах.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В российских магазинах значительно выросло количество табличек с NFC-чипом для оплаты, рассказал “Ъ” гендиректор устанавливающей их NewPay Иван Бортник. По его словам, за девять месяцев оборудовано более 1,1 тыс. точек бесконтактной оплаты через NFC в 40 городах, а в ближайшее время планируется открыть еще 700 точек. Покупатели, по его словам, начали более охотно использовать QR-код или NFC-технологию для оплаты. За последний квартал в NewPay отмечают рост трансакций с 1 тыс. до 3 тыс. в день.
Бесконтактная оплата через NFC-таблички происходит так: сотрудник на кассе вводит сумму и выбирает способ оплаты NewPay (СБП), информация передается на чип в NFC-табличке, и клиент подносит телефон (Android или iOS), автоматически переходит на страницу в интернете с брендированным экраном оплаты, на котором видит сумму и сможет выбрать банк для оплаты через «СБПэй» для подтверждения платежа и выбора счета. Так работает простая NFC-метка. Если установлена метка NFC-Tag, оплата через «СБПэй» происходит без загрузки приложения. Также оплату можно провести, отсканировав QR-код, если телефон не поддерживает NFC.
Банк плательщика должен быть участником системы быстрых платежей (СБП; принадлежит разработчику платежной системы «Мир» — «Национальной системе платежных карт», НСПК) и поддерживать в мобильном банке оплату по QR-кодам. У «СБПэй» более 1 млн скачиваний, число его пользователей и банков-участников продолжает расти, сообщили “Ъ” в НСПК.
После начала военных действий на Украине сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay заблокировали свои услуги на территории РФ. Samsung Pay продолжает работу, но недоступны платежи и переводы по картам MasterCard и Visa.
Партнером NewPay по производству табличек с NFC выступает российская ISBC (на базе чипов, в том числе производства «Микрона», изготавливает RFID- и NFC-продукцию: смарт-карты для проезда на транспорте или социальные карты жителей, брелоки для умной домофонии и др.). По словам директора департамента банковских проектов ISBC Андрея Еременко, компания выпускает в месяц несколько миллионов платежных табличек ISBC Pay c технологией NFC + QR-код.
Сейчас среди банков, которые принимают оплату через NFC-таблички,— «Русский стандарт», Райффайзенбанк, МКБ и др. В пресс-службе банка «Русский стандарт» говорят, что технология позволяет экономить на приобретении дополнительных клиентских экранов для кассовых зон, «в числе преимуществ также мгновенная скорость перечисления средств, фиксированная комиссия до 0,4% или 0,7% в зависимости от бизнеса».
Но пока не все крупные банки хотят продвигать NFC-метки, отмечает собеседник “Ъ” в финансовом секторе. В частности, Сбербанк и Альфа-банк, по его словам, по-прежнему сосредоточены на пластиковых картах. Из-за блокировки в России Apple Pay, Google Pay и других иностранных сервисов покупка и установка NFC-меток подорожала, что стало одной из причин «неспешного перехода» некоторых крупных банков на систему «СБПэй», говорит собеседник “Ъ”. Андрей Еременко признает, что цены во всей производственной цепочке NFC-устройств выросли. В Альфа-банке заверили, что находятся в процессе подключения к «СБПэй», «при этом всем клиенты уже могут делать покупки и по СБП в "Альфа-Мобайл" с главного экрана приложения и в интернет-банке». В Сбербанке не ответили “Ъ”.
Недостаточно активное подключение торгово-сервисных предприятий к «СБПэй» обусловлено меньшей доходностью таких операций для банков по сравнению с карточными, говорит глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. С ним согласен и независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. По его словам, межбанковская комиссия по картам гораздо выше, и поэтому выгоднее развивать именно карточные платежи, «могут играть роль и опросы возможного ограничения приложения "СБПэй" из-за санкций».