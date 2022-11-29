«СБПэй» выносят на таблички

За девять месяцев в России установлено более 1,1 тыс. точек бесконтактной оплаты через NFC-таблички и «СБПэй». Разработчики системы говорят, что спрос на такие платежи растет, и планируют расширить число точек. Но далеко не все банки хотят использовать «СБПэй», как бы ни была организована оплата, продолжая концентрироваться на более доходных для них пластиковых картах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В российских магазинах значительно выросло количество табличек с NFC-чипом для оплаты, рассказал “Ъ” гендиректор устанавливающей их NewPay Иван Бортник. По его словам, за девять месяцев оборудовано более 1,1 тыс. точек бесконтактной оплаты через NFC в 40 городах, а в ближайшее время планируется открыть еще 700 точек. Покупатели, по его словам, начали более охотно использовать QR-код или NFC-технологию для оплаты. За последний квартал в NewPay отмечают рост трансакций с 1 тыс. до 3 тыс. в день.

Бесконтактная оплата через NFC-таблички происходит так: сотрудник на кассе вводит сумму и выбирает способ оплаты NewPay (СБП), информация передается на чип в NFC-табличке, и клиент подносит телефон (Android или iOS), автоматически переходит на страницу в интернете с брендированным экраном оплаты, на котором видит сумму и сможет выбрать банк для оплаты через «СБПэй» для подтверждения платежа и выбора счета. Так работает простая NFC-метка. Если установлена метка NFC-Tag, оплата через «СБПэй» происходит без загрузки приложения. Также оплату можно провести, отсканировав QR-код, если телефон не поддерживает NFC.

Банк плательщика должен быть участником системы быстрых платежей (СБП; принадлежит разработчику платежной системы «Мир» — «Национальной системе платежных карт», НСПК) и поддерживать в мобильном банке оплату по QR-кодам. У «СБПэй» более 1 млн скачиваний, число его пользователей и банков-участников продолжает расти, сообщили “Ъ” в НСПК.

После начала военных действий на Украине сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay заблокировали свои услуги на территории РФ. Samsung Pay продолжает работу, но недоступны платежи и переводы по картам MasterCard и Visa.

Партнером NewPay по производству табличек с NFC выступает российская ISBC (на базе чипов, в том числе производства «Микрона», изготавливает RFID- и NFC-продукцию: смарт-карты для проезда на транспорте или социальные карты жителей, брелоки для умной домофонии и др.). По словам директора департамента банковских проектов ISBC Андрея Еременко, компания выпускает в месяц несколько миллионов платежных табличек ISBC Pay c технологией NFC + QR-код.

Сейчас среди банков, которые принимают оплату через NFC-таблички,— «Русский стандарт», Райффайзенбанк, МКБ и др. В пресс-службе банка «Русский стандарт» говорят, что технология позволяет экономить на приобретении дополнительных клиентских экранов для кассовых зон, «в числе преимуществ также мгновенная скорость перечисления средств, фиксированная комиссия до 0,4% или 0,7% в зависимости от бизнеса».

Но пока не все крупные банки хотят продвигать NFC-метки, отмечает собеседник “Ъ” в финансовом секторе. В частности, Сбербанк и Альфа-банк, по его словам, по-прежнему сосредоточены на пластиковых картах. Из-за блокировки в России Apple Pay, Google Pay и других иностранных сервисов покупка и установка NFC-меток подорожала, что стало одной из причин «неспешного перехода» некоторых крупных банков на систему «СБПэй», говорит собеседник “Ъ”. Андрей Еременко признает, что цены во всей производственной цепочке NFC-устройств выросли. В Альфа-банке заверили, что находятся в процессе подключения к «СБПэй», «при этом всем клиенты уже могут делать покупки и по СБП в "Альфа-Мобайл" с главного экрана приложения и в интернет-банке». В Сбербанке не ответили “Ъ”.

Недостаточно активное подключение торгово-сервисных предприятий к «СБПэй» обусловлено меньшей доходностью таких операций для банков по сравнению с карточными, говорит глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. С ним согласен и независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. По его словам, межбанковская комиссия по картам гораздо выше, и поэтому выгоднее развивать именно карточные платежи, «могут играть роль и опросы возможного ограничения приложения "СБПэй" из-за санкций».

Тимофей Корнев, Максим Буйлов