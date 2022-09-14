Срок подключения сервиса «СБПэй» для всех банков с универсальной лицензией прошел почти два с половиной месяца назад, но далеко не все даже системно значимые кредитные организации предоставили его клиентам. ЦБ больше не готов мириться с такой ситуацией и обещает применить к нарушителям «надзорные меры». Эксперты считают, что банкам оплата через СБП менее выгодна, чем классический эквайринг, особенно после снятия ограничения на комиссии. Поэтому они предпочитают заплатить штраф, чем тратиться на внедрение приложения, которое может снизить объем карточных платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” исследовал, как банки выполнили правило о том, что с 1 июля все кредитные организации с универсальной лицензией должны были подключиться к платежному приложению «СБПэй», разработанному ЦБ для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Приложение работает более чем у 150 банков, однако пока далеко не все системно значимые его подключили. Так, нет «СБПэй» у Альфа-банка, «Открытия» и Тинькофф-банка, а Газпромбанк и Сбербанк «находятся в процессе подключения», причем последний уже более месяца. В банках “Ъ” не ответили.

В ЦБ утверждают, что большинство банков реализовали функционал оплаты товаров и услуг при помощи «СБПэй». «На эти процедуры было отведено достаточно времени, с учетом предоставленной Банком России возможности завершить настройку систем позднее нормативного срока»,— отметили там. Речь идет о том, что исходно банки должны были подключить «СБПэй» к 1 апреля, но получили отсрочку. «Принимая во внимание запрос бизнеса на необходимость снижения издержек на прием безналичной оплаты, мы рассчитываем, что банки завершат все необходимые доработки на своей стороне в ближайшее время»,— добавили в ЦБ, заверив, что с теми, кто не выполнил требования регулятора, «ведется работа, в том числе применяются надзорные меры». Какие именно меры, в ЦБ не раскрыли.

Когда ЦБ только запустил саму по себе СБП, срок подключения к ней всех системно значимых банков был установлен 1 октября 2019 года. И тогда только Сбербанк не выполнил требование: сначала он получил предписание регулятора, через несколько месяцев был оштрафован, но в итоге подключился только в мае 2020 года. Сегодня эта история повторяется, но отстающих оказалось больше.

Эксперты считают, что банки скептически относятся к получению прибыли от оплаты товаров и услуг через СБП. Как пояснил “Ъ” глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров, «СБПэй» пока не везде поддерживает оплату через NFC, а для крупных торговых точек отсутствие такой возможности «достаточно критично, так как при оплате по QR-кодам время обслуживания клиентов на кассе увеличивается». К тому же для клиентов значимых бонусов при оплате через СБП тоже пока нет, и все вместе данные факторы сдерживают экономически процессы подключения, полагает господин Прохоров.

Эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков подтверждает, что «СБПэй» «пока не очень популярный продукт для банков, которые многие годы вкладывали средства в развитие карточных продуктов и хотели бы продолжать получать от них доходы». «Банки просто не заинтересованы предлагать клиентам новый сервис, особенно при комиссионных доходах от карт, значительно превышающих потенциально возможные от "СБПэй"»,— считает эксперт.

Поэтому, по мнению господина Вишнякова, некоторые банки никуда не спешат, предпочитая объяснять задержку «техническими сложностями» и, возможно, даже заплатить штраф, нежели тратить время и деньги на невыгодный с коммерческой точки зрения продукт. «Вызывает сомнения и идея, что "СБПэй" увеличит активность клиентов, ведь само подключение не предполагает автоматических инвестиций на продвижение этого сервиса»,— полагает эксперт. Опрошенные “Ъ” участники рынка допускают, что в случае существенного перетока оплат в «СБПэй» крупнейшие банки-эквайеры могут пойти на повышение комиссий за карточные платежи.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева