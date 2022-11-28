Командированные не доезжают до Москвы

Региональные компании из-за кризиса стали все реже отправлять сотрудников в командировки в Москву. Спрос на деловые поездки в столицу по итогам десяти месяцев оказался на 10% меньше, чем год назад, и на треть по сравнению с докризисным 2019 годом. От оттока командированных, в том числе из-за рубежа, в большей степени пострадали отели уровня «пять звезд»: загрузка некоторых таких объектов не превышает 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—октябре спрос деловых туристов на размещение в отелях Москвы сократился на 10% год к году и на треть по сравнению с докризисным 2019 годом, следует из данных «Аэроклуба». Это реакция бизнеса на негативную политическую конъюнктуру, уверены в компании, отмечая неравномерную месячную динамику. Если в январе спрос деловых туристов на проживание в столичных отелях вырос более чем вдвое год к году, то в марте, после начала военных действий РФ на Украине, упал на 46%. В более спокойном с точки зрения информационной повестки июле опять наблюдался рост на 135%. В октябре, после объявления мобилизации, произошло снижение на 58%.

Средняя стоимость размещения деловых туристов в гостиницах, по данным «Аэроклуба», за десять месяцев выросла на 15%, до 6,5 тыс. руб. за ночь.

Снижение загрузки за счет оттока корпоративных клиентов сильнее чувствуется в отелях категории «пять звезд», говорит управляющий директор PFM Яна Уханова. По ее словам, 50–70% клиентов таких гостиниц до кризиса были сотрудниками международных компаний, многие из которых приняли решение уйти с российского рынка. Оставшиеся игроки, продолжает госпожа Уханова, сократили бюджеты на MICE и командировочную активность в целом. Она сомневается, что годовая загрузка высокобюджетных отелей в этом году будет выше 30%, в то время как до кризиса показатель достигал 50%.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич утверждает, что некоторые люксовые отели сейчас работают с загрузкой 5–10%. «Прошлый год был не таким плохим за счет роста потока гостей из арабских стран, которых в этом году практически нет»,— поясняет он.

Гостиницы уровня «три-четыре звезды» легче адаптируются к текущей ситуации, их загрузка будет на уровне 70%, как и в прошлом году, полагает Яна Уханова. В таких объектах останавливаются представители регионального бизнеса и туристы, добавляет она. Именно в сегменте отелей «три звезды», по словам гендиректора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, наблюдается максимальный рост стоимости размещения на 23% год к году, до 4,7 тыс. руб. за ночь, при этом проживание в пятизвездных отелях в среднем подешевело на 3%, до 7,4 тыс. руб.

Сокращение компаниями командировок сотрудников в Москву отразилось и на транспорте. Доля билетов, купленных из регионов в столицу, в общем объеме по всем направлениям, составила 26,2% против 28,2% годом ранее, говорит руководитель направления командировок «Туту.ру» Наталья Погибаева. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова утверждает, что речь о снижении с 33% до 32%.

Директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая отмечает, что в октябре число авиабилетов, забронированных в направлении из регионов в Москву, было меньше на 35%, чем год назад, в ноябре — на 19%. При этом средняя стоимость перелета, по данным Aviasales, выросла на 10%, до 9 тыс. руб. Чаще всего в Москву летали командированные из Санкт-Петербурга (16,6%), Екатеринбурга (7%), Мурманска (6,4%), Сочи (5,5%) и Казани (3,8%), говорит госпожа Шелехова.

Общее число забронированных в Москву железнодорожных билетов, по данным «Аэроклуба», превышает прошлогодний показатель на 9%. Добираться до Москвы на поезде заметно дольше, и некоторые компании предпочитают совсем отказаться от командировок, поясняет госпожа Липатова. Она приводит в качестве примера Ростов-на-Дону, откуда поездка в Москву даже на скоростном поезде занимает 15 часов. Спрос деловых туристов на поезда из Санкт-Петербурга в Москву за год упал на 1%, из Нижнего Новгорода — на 30%.

Александра Мерцалова