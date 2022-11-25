Передовая вместо срока

Как стало известно “Ъ”, прокуратура запросила внушительные сроки предполагаемым сообщникам бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемым в вымогательстве и похищении человека. При этом судебное разбирательство по делу самого господина Цицулаева приостановлено в связи с его розыском. По словам адвоката, его подзащитный находится в госпитале, а наказание планирует отбыть, участвуя в спецоперации на Украине.

Процесс по уголовному делу Рамзана Цицулаева и семерых его предполагаемых сообщников, начатый в октябре 2020 года в Никулинском райсуде Москвы, подошел к концу. 29 ноября судья Алексей Бобков начнет оглашать приговор — с учетом большого количества подсудимых и вменяемых им эпизодов это может занять несколько дней.

На последнем из уже состоявшихся заседаний представитель Генпрокуратуры попросил суд приговорить фигурантов уголовного дела, обвиняемых в вымогательстве, похищении человека, мошенничестве и применении насилия к правоохранителям (статьи 163, 126, 159 и 318 УК РФ) к весьма суровым наказаниям.

Самые большие сроки — по 13 лет строгого режима — гособвинитель запросил для экс-оперативников московского, а затем главного управления угрозыска МВД РФ Алексея Андреева и Виктора Ольшанского. Бывшему сотруднику ФСБ Игорю Марину, обвиняемому только в мошенничестве, по мнению Генпрокуратуры, следует провести в колонии девять лет. Родственникам Джамбулату, Магомед-Салеху и Хаважу Мадаевым, активно участвовавшим, по версии обвинения, во всех преступных эпизодах, было запрошено по 12 лет, а еще двоим подсудимым, роли которых были признаны второстепенными,— по семь лет заключения.

Главному подсудимому, бывшему полпреду главы Чечни на Украине Рамзану Цицулаеву, гособвинитель не запросил ничего в связи с его отсутствием в процессе. Господин Цицулаев, не пропустивший за два года ни одного заседания, в минувшем октябре пропал без объяснения причин. Судья Алексей Бобков в связи с этим был вынужден поручить полиции розыск и принудительную доставку подсудимого в суд, а само разбирательство в его отношении приостановил на неопределенный срок.

Нашли экс-полпреда довольно быстро. Защитник Мохаммед-Ареф Бекаев представил в суд документы из Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн им. М. Т. Индербиева в Грозном, свидетельствующие о том, что подсудимый лечит в нем гипертонию. В документах были изложены все обстоятельства госпитализации пациента, его диагноз, методика лечения, номера корпуса и палаты, в которой он лежит, а также мобильные телефоны персонала медучреждения.

Защитник Бекаев рассказал “Ъ”, что за время, пока шел процесс, его клиент перенес несколько микроинсультов, но, несмотря на это, приезжал на заседания. Более того, по словам адвоката, Рамзан Цицулаев был готов и к обвинительному приговору, поэтому на последние заседания приезжал уже с сумкой с вещами. Подтолкнуть же подсудимого к госпитализации могли появившиеся в процессе слухи о том, что после приговора он может оказаться в колонии в Сибири. Между тем экс-полпред, по данным его защитника, надеялся отбыть срок не в колонии, а на передовой, участвуя в СВО. Влиятельный представитель чеченского тейпа пешхой Цицулаев даже собрал отряд из 70 своих земляков, обеспечив его транспортом, формой и провизией. Однако нынешний статус в связи с уголовным преследованием помешал реализации плана экс-полпреда, поэтому его адвокат обжаловал постановление об аресте подзащитного.

Напомним, летом 2014 года к Рамзану Цицулаеву, занимавшему тогда должность полпреда Чечни на Украине, обратился за поддержкой его приятель, основатель и владелец платежной системы Delta Key Андрей Новиков. Бизнесмен попросил авторитетного чиновника помочь вернуть 109 млн руб., которые, по версии заявителя, похитил у него специалист по обналичке капиталов Али Закриев. Господин Цицулаев, как утверждает обвинение, привлек к выколачиванию долга троих своих земляков, двух полицейских и еще двух водителей. Бригада похитила обнальщика и вынудила его написать долговую расписку на соответствующую сумму.

После того как Али Закриев написал заявление о вымогательстве, в ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело, однако при попытке задержать Рамзана Цицулаева осенью того же года в ресторане «Золотое кольцо» в Москве его охранники, можно сказать, отбили шефа у оперативников МУРа и таким образом дали ему возможность скрыться. Только четыре года спустя предполагаемых участников похищения обнальщика, вымогательства у него денег и драки с полицейскими удалось установить, задержать и приступить к полноценному расследованию этих эпизодов. Во время предварительного следствия некоторым фигурантам добавили обвинения в незаконном обороте оружия и мошенничестве.

Сергей Машкин