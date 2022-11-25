Штрафы пускают по ветру

Госдума приняла в первом чтении законопроект, смягчающий контроль движения большегрузов. Превышение нормативного размера транспортного средства всего на 1–5 см дорожные камеры расценивают как нарушение с последующим штрафом в 150 тыс. руб. Владельцы грузовиков жалуются, что их наказывают за тенты, которые раздуваются ветром. Софт принимает это за «негабарит». После обращения предпринимателей депутаты решили ввести так называемый нештрафуемый порог для габаритов — по аналогии с порогом скорости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Госдума вчера приняла в первом чтении поправки в ст. 12.21.1 КоАП, касающиеся санкций за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства. Сегодня допустимые габариты грузовика не должны превышать 2,6 м в ширину и 4 м в высоту. В противном случае нужно получать спецразрешение. В КоАП предусмотрена прогрессивная шкала санкций, зависящих от уровня превышения нормативов. Законопроект отменяет штраф в 150 тыс. руб. в отношении собственника машины, если ее габариты превышены не более чем на 10 см при фиксации нарушения камерой.

Поправки, уже поддержанные правительством, внесла в Госдуму фракция «Новые люди» в сентябре. Депутаты говорят, что большую часть штрафов с камер присылают за превышение габаритов всего на 1–5 см. Превышения в основном фиксируются, когда мимо камеры едет грузовик с тентом, который раздувается ветром во время движения, отмечают парламентарии. Софт камер распознает это как нарушение. В сентябре 2021 года, рассказывал “Ъ”, с этой проблемой массово сталкивались перевозчики Челябинской области, причем один из водителей получил штраф в 150 тыс. руб. за превышение ширины машины на 3 мм.

В пояснительной записке депутаты также ссылаются на постановление Конституционного суда. В 2019 году КС признал, что упомянутые санкции чрезмерны, указав, что наказание должно учитывать «причины и условия» совершения нарушения, «гарантируя адекватность порождаемых последствий для лица». Депутат Александр Демин, выступая вчера в Госдуме, рассказал о большом количестве жалоб предпринимателей в связи с действующей нормой и призвал устранить «несправедливость» поправками, введя так называемый нештрафуемый порог — по аналогии с отсутствием штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Установка автоматизированных пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) предусмотрена нацпроектом «Безопасные качественные дороги» (на это выделено 36,6 млрд руб.). В частности, на региональных и местных дорогах уже работают 338 пунктов, к концу года их будет уже 388, к 2030 году — 598. Все штрафы, которые выносятся с помощью датчиков, с 1 января 2023 года будет администрировать Ространснадзор (сейчас — ГИБДД).

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин поддержал поправки в КоАП, заметив, что нужно усиливать контроль за установкой и эксплуатацией АПВГК. Зачастую комплексы располагают на выезде из лесополосы, где образуется сильный ветер. Здесь владельцы тентованных грузовиков и получают штрафы, рассказал господин Матягин. По его словам, налипший снег может быть воспринят системой как перевес. Владимир Матягин обратил внимание и на то, что датчики веса рассчитаны на установку под асфальтом определенной толщины, и, когда образуется колея, показания искажаются. За рубежом замеры АПВГК являются лишь поводом для остановки и проверки, но не используются для автоматических штрафов, подчеркнул он.

Единоросс Сергей Тен вчера обратил внимание, что проблемы возникают не только при использовании автоматических комплексов. Водителю большегруза, который везет негабаритный груз, выгоднее проигнорировать требование инспектора Ространснадзора об остановке и заплатить за это штраф в 800 руб. по ст. 12.5 КоАП, чем нести ответственность по ст. 12.21.1 КоАП (санкции для водителя достигают 10 тыс. руб., для юрлица — 500 тыс. руб.). Господин Тен предложил «проработать» данный вопрос ко второму чтению.

Принятый вчера законопроект будет доработан ко второму чтению в течение месяца.

Иван Буранов